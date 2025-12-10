Οι… εμμονές του Λουτσέσκου και ο νέος φορ

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το πώς προχωράει ο ΠΑΟΚ σε όλους τους θεσμούς παρά τις… εμμονές του προπονητή του, αναφέρεται στο πρόβλημα του Γιακουμάκη αλλά και στον επόμενο φορ της ομάδας.

Ο ΠΑΟΚ πορεύεται με θετικό πρόσημο μέχρι τώρα στη σεζόν. Για μερικές μικρές λεπτομέρειες κόντρα σε Παναιτωλικό, Αστέρα και Μπραν μέσα στην Τούμπα, θα ήταν πολύ καλά. Καλύτερες κρίσεις θα κάνουμε σε δέκα μέρες.

Η δουλειά του προπονητή ήταν, είναι και θα είναι το βασικό προτέρημα του ΠΑΟΚ, ένας προπονητής που βέβαια έχει και πολλές εμμονές… Έτσι έλεγαν για τον επιτυχημένο, κορυφαίο προπονητής της ιστορίας του ΠΑΟΚ ο… Μπάμπης ο μανάβης, ο Κώστας ο δάσκαλος, ο Κούλης ο υδραυλικός, ο Νότης ο φαρμακοποιός, τρεις ταξιτζήδες που συνομιλούσαν στην πιάτσα του αεροδρομίου και δύο δημοφιλείς δημοσιογράφοι που έμαθαν μπάλα από τον Αλέφαντο, έστω και αν από ποδόσφαιρο δεν «σκαμπάζουν» τίποτα… Αυτοί ήξεραν καλύτερα…

Μετράμε εμμονές όπως έλεγαν οι… πανεπιστημιακοί του ποδοσφαίρου για τις συνειδητές επιλογές του Λουτσέσκου με βάση τις αρχές που έχει ως -επιτυχημένος- προπονητής:

- Έχει κόλλημα με τον Τάισον τον οποίο «φόρτωσε» άλλη μία χρονιά στην ομάδα.

- Έχει εμμονή με τον Μεϊτέ και δεν μπορεί χωρίς αυτόν

- Παίζει μόνο με 4-2-3-1, άσχετα αν ο σχηματισμός αλλάζει σε κάθε διαφορετική φάση του αγώνα

- Θέλει από τους φορ του πολλά και τους «τελειώνει», γι αυτό δεν έρχεται κανείς κανονικός στον ΠΑΟΚ!

- Δεν βάζει τα… ελληνάκια, είναι προβλέψιμος, το ποδόσφαιρο του είναι αργό, έπιασε ταβάνι και… και… και…

Με τον Τάισον πρωταγωνιστή, με τον Μεϊτέ κολώνα, με τον αρχικό σχηματισμό, με το φορ να παίζει και να θυσιάζεται απίστευτα για την ομάδα, με το συνδυαστικό του παιχνίδι και τις πολλές πάσες του ελεγχόμενου ποδοσφαίρου και με αυτό το ρόστερ να έχει τα καλά και τις αδυναμίες του, ο ΠΑΟΚ διεκδικεί το πρωτάθλημα έχοντας κερδίσει τους βασικούς ανταγωνιστές του, έχει -ατυχώς- μόνο οκτώ βαθμούς στην Ευρώπη και πορεύεται στο κύπελλο. Εννοείται ότι… «πάντα υπάρχει το καλύτερο» αλλά οι… εμμονές του προπονητή δεν το επιτρέπουν. Έτσι δεν είναι;

- Ο ΠΑΟΚ που έπαιξε δύο φορές κόντρα στον Άρη σε διάστημα τεσσάρων ημερών έχοντας οκτώ αλλαγές από τη μία ενδεκάδα στην άλλη, άρα πολλούς ενεργούς παίκτες!

- Ο ΠΑΟΚ που με το παιχνίδι του και την ομαδική του δουλειά μπορεί αποδεδειγμένα να καλύψει απουσίες παικτών όπως ο Κωνσταντέλιας! Και τον Παβλένκα κάλυψε! Και τον Μπάμπα μπορεί, τον Μεϊτέ… δεν ξέρουμε.

Τώρα όμως ήρθε η στιγμή να ζοριστεί με την απουσία του Γιακουμάκη. Εδώ «έσφιξε» το πράγμα… Ο φορ του ΠΑΟΚ (μία ξεχωριστή μονάδα που δεν έχει παρτενέρ στην ενδεκάδα) με όσα κάνει μέσα στο γήπεδο υπηρετεί άψογα ένα ολόκληρο ποδοσφαιρικό σχέδιο! Ταυτόχρονα κατάφερε να βάλει και εννιά γκολ αλλά επειδή από τις αρχές Νοεμβρίου ο Τσάλοφ τους «πούλησε» όλους με την απόδοσή του, πιέστηκε ο πρώτος που παίζει και σαν… άλογο σε εντάσεις και μονομαχίες και τελικά έπαθε την ζημιά στον τετρακέφαλο.

Είναι δύσκολη συνθήκη και ο Λουτσέσκου πρέπει να ενεργοποιήσει πολλές δυνάμεις και λύσεις για να καλυφθεί τέτοιο κενό. Έναν παίκτη που μπορεί να τα καταφέρει όπως ο Γιακουμάκης και να τον καλύψει όπως για παράδειγμα έκανε ο «παππούς» στην απουσία του Ντέλια, δεν έχει προς το παρόν ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως έφτασε να είναι ο Τσάλοφ! Θα πρέπει να γίνει σύνθετη δουλειά και να μείνει η ομάδα όρθια στα τέσσερα τελευταία ματς του 2025 που τυχαίνει να είναι και για τις τρεις διοργανώσεις στις οποίες θέλει να πρωταγωνιστήσει.

Πάμε να δούμε την πρώτη δοκιμασία στο Ράζγκραντ με την Λουντογκόρετς, εκεί όπου η νίκη σημαίνει πρόκριση!

Αφού μιλάμε για φορ και αφού ο ΠΑΟΚ έχει παραδεχτεί το κενό από τον Αύγουστο, πρέπει να σημειωθεί ότι ο βασικός μεταγραφικός στόχος έχει κλειδώσει, τσεκαρίστηκε καλά, δόθηκαν εγκρίσεις και… θα δούμε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Ένας ακόμη Γιακουμάκης που ΑΝ αποκτηθεί νωρίς και ΑΝ προσαρμοστεί νωρίς όπως ο Κρητικός, ο ΠΑΟΚ δυναμώνει σε τεράστιο βαθμό, συνυπολογίζοντας και την μεταγραφάρα του Ζαφείρη που θα μας απαντήσει και στην ερώτηση αν μπορεί να αντικατασταθεί και ο Μεϊτέ.

* Πόσο μολύνθηκε η ΠΑΟΚτσήδικη κοινωνία από το καλοκαίρι που πέρασε, φαίνεται και τώρα: «Εμείς στο μπάσκετ με τον Μυστακίδη που έβαλε 12 εκατομμύρια, εσείς στο ποδόσφαιρο με τον Σαββίδη που έχει βάλει… 212 μόνο σε αυξήσεις κεφαλαίου όλα τα χρόνια…». Τι ντροπή να συνεχίζουν ακόμη άνθρωποι να «ζουν» με το… εμείς και το εσείς… Τι ανάγκες άραγε καλύπτουν; Πότε θα σταματήσει αυτή η ανοησία με το εμείς και το εσείς; Δεν αρρώστησαν αρκετά και θέλουν και άλλο; Δεν «πλακώθηκαν» αρκετά με άλλους ΠΑΟΚτσήδες και επιθυμούν νέες φάσεις και καταστάσεις; Φτάνει… Φτάνει πια…

Η προοπτική και στην ομάδα μπάσκετ από την παρουσία ενός πάμπλουτου επιχειρηματία είναι πλέον πολύ μεγάλη και μακάρι να αλλάξει το άρρωστο σκηνικό της διαρχίας στο ελληνικό μπάσκετ, όπως ακριβώς έκανε ο ΠΑΟΚ και στο ποδόσφαιρο με το 100-0 που κατάφερε να εξολοθρεύσει.

* Καλό ταξίδι στους ΠΑΟΚτσήδες που ξεκινούν για Βουλγαρία αφού έχουν συνεννοηθεί και με τους φίλους μας τους αγρότες που πλάκα-πλάκα αν είχαν τα ζώα τους, τις δουλειές τους και τα λεφτά που τους χρωστάνε, ίσως ερχόταν και αυτοί στη Βουλγαρία για να δουν τον ΠΑΟΚ, χωρίς να χρειάζεται να ξεχειμωνιάζουν στους δρόμους.