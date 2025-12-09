Ο Γιώργος Γιακουμάκης ξεκίνησε σήμερα θεραπεία για τη θλάση, την ώρα που ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για τον αγώνα με τη Λουντογκόρετς.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης ξεκίνησε από σήμερα τη θεραπεία του, μπαίνοντας στη διαδικασία αποκατάστασης μετά τη θλάση που υπέστη στο ντέρμπι με τον Άρη. Το πρόβλημα του βασικού σέντερ φορ του ΠΑΟΚ επηρεάζει άμεσα τον σχεδιασμό του Ραζβάν Λουτσέσκου, την ώρα που η ομάδα μπαίνει σε μία από τις πιο κρίσιμες εβδομάδες της σεζόν.

Την ίδια στιγμή, η υπόλοιπη ομάδα προπονήθηκε στη Νέα Μεσημβρία με απόλυτη προσήλωση ενόψει του ταξιδιού στη Βουλγαρία. Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τη Λουντογκόρετς, ένα ματς που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό τόσο για την ευρωπαϊκή του πορεία όσο και για την ψυχολογία της ομάδας μέσα στον Δεκέμβριο.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε αποκατάσταση για όσους έπαιξαν με τον Άρη και πιο έντονη προπόνηση για τους υπόλοιπους, με τον Λουτσέσκου να δίνει έμφαση στην τακτική και στις λεπτομέρειες της τελικής προσπάθειας — τομέας που πλέον γίνεται ακόμη πιο απαιτητικός χωρίς τον Γιακουμάκη διαθέσιμο.

Η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ θα πραγματοποιηθεί αύριο (10/12) στις 11:00 στη Θεσσαλονίκη, πριν η αποστολή του Δικεφάλου αναχωρήσει το απόγευμα για τη Βάρνα, εκεί όπου θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία ενόψει της αναμέτρησης με τη Λουντογκόρετς.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (10/12) περιλαμβάνει και τη συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος καλείται να παρουσιάσει το πλάνο του χωρίς τον Γιακουμάκη, αλλά και την παρουσία του Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια, αφού μέχρι το 2023 αγωνιζόταν στη Λουντογκόρετς, πριν αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ.