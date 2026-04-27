Το μήνυμα του ΠΑΟΚ για τον αδικοχαμένο Νάσο: «Αθάνατος...»

Με ανάρτηση στα social media, ο ΠΑΟΚ δεν ξέχασε τον αδικοχαμένο οπαδό του, Νάσο Κωνσταντίνου που ήταν θύμα της οπαδικής βίας.

Το 2017 ένα ακόμα νέο παιδί έφυγε από τη ζωή ως θύμα της οπαδικής βίας και ο λόγος για τον Νάσο Κωνσταντίνου όπου σε ηλικία 24 ετών άφησε την τελευταία του πνοή καθώς παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να αποφύγει επίθεση αγνώστων, μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο Ελλάδος.

Ο ΠΑΟΚ δεν τον ξέχασε και έκανε ανάρτηση στη μνήμη του γράφοντας: «Ήταν ένα παιδί με όνειρα, φίλους, οικογένεια. Το νήμα της ζωής του κόπηκε απότομα, από την τυφλή οπαδική βία.

Ο Νάσος Κωνσταντίνου ήρθε στη Θεσσαλονίκη απλά για να δει τον αγαπημένο του ΠΑΟΚ και πλήρωσε με τη ζωή του τον φανατισμό και το μίσος.

Το ποδόσφαιρο πρέπει να γεννά χαρά, όχι μίσος.

Κρατάμε τη μνήμη του Νάσου ζωντανή, με την ελπίδα να μη συνηθίσουμε ποτέ τέτοιες απώλειες.

Αθάνατος…»