Europa League: Οι διαιτητές για τα ευρωπαϊκά ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές που ορίστηκαν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων σε Europa League και Conference League.
Στο Παναθηναϊκός – Πλζεν (11/12,22:00)ορίστηκε ο Πορτογάλος Αντόνιο Νόμπρε, που ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA κι έχει διευθύνει τόσο το Παναθηναϊκός–Τσέλσι (1-4) πέρυσι, όσο και το Μακάμπι Χάιφα–Παναθηναϊκός (0-0) προ διετίας στο Europa League. Επιπλέον, έχει σφυρίξει τρεις αγώνες πρωταθλήματος που αφορούσαν αποκλειστικά τους Πράσινους. Πρόκειται για το Αστέρας–Παναθηναϊκός (2-2), Παναθηναϊκός–ΑΕΚ (3-0) και ΑΕΚ–Παναθηναϊκός (1-0).
Βοηθοί του θα είναι οι Πορτογάλοι Νέλσον Περέιρα και Πέδρο Ριμπέιρο, τέταρτος ο Φάμπιο Βαρίσιμο, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Αντρέ Ναρκίσο και Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.
Στο Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ (11/12, 19:45) ορίστηκε ρουμανική ομάδα διαιτητών με πρώτο τον Χοράτσιου Φέσνιτς. Βοηθοί του θα είναι οι Βαλεντίν Αβράμ και Αλεξάντρου Κερέι, τέταρτος ο Ράρες Βίντικαν, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Οβίντιου Χάτζεγκαν.
Τέλος, στο Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League (11/12, 19:45), η UEFA επέλεξε τον Γάλλο Ζερεμί Πινάρ. Ο 38χρονος είχε διαιτητεύσει πρόσφατα το Λέγκια–Σάμσουνσπορ (0-1), ενώ τον Μάιο του 2023 ήταν VAR στο ΑΕΚ–Ολυμπιακός (0-0). Μαζί του θα είναι οι Ντρουέ και Λουκζίνσκι ως βοηθοί, ο Ρούντι Μπουκέ ως 4ος και στο VAR οι Ματιέ Βερνίς και Ελίζα Νταπό.
