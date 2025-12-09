Δείτε τους διαιτητές που ορίστηκαν στις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ για το Europa League και το Conference League.

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές που ορίστηκαν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων σε Europa League και Conference League.

Στο Παναθηναϊκός – Πλζεν (11/12,22:00)ορίστηκε ο Πορτογάλος Αντόνιο Νόμπρε, που ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA κι έχει διευθύνει τόσο το Παναθηναϊκός–Τσέλσι (1-4) πέρυσι, όσο και το Μακάμπι Χάιφα–Παναθηναϊκός (0-0) προ διετίας στο Europa League. Επιπλέον, έχει σφυρίξει τρεις αγώνες πρωταθλήματος που αφορούσαν αποκλειστικά τους Πράσινους. Πρόκειται για το Αστέρας–Παναθηναϊκός (2-2), Παναθηναϊκός–ΑΕΚ (3-0) και ΑΕΚ–Παναθηναϊκός (1-0).

Βοηθοί του θα είναι οι Πορτογάλοι Νέλσον Περέιρα και Πέδρο Ριμπέιρο, τέταρτος ο Φάμπιο Βαρίσιμο, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Αντρέ Ναρκίσο και Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.

Στο Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ (11/12, 19:45) ορίστηκε ρουμανική ομάδα διαιτητών με πρώτο τον Χοράτσιου Φέσνιτς. Βοηθοί του θα είναι οι Βαλεντίν Αβράμ και Αλεξάντρου Κερέι, τέταρτος ο Ράρες Βίντικαν, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Οβίντιου Χάτζεγκαν.

Τέλος, στο Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League (11/12, 19:45), η UEFA επέλεξε τον Γάλλο Ζερεμί Πινάρ. Ο 38χρονος είχε διαιτητεύσει πρόσφατα το Λέγκια–Σάμσουνσπορ (0-1), ενώ τον Μάιο του 2023 ήταν VAR στο ΑΕΚ–Ολυμπιακός (0-0). Μαζί του θα είναι οι Ντρουέ και Λουκζίνσκι ως βοηθοί, ο Ρούντι Μπουκέ ως 4ος και στο VAR οι Ματιέ Βερνίς και Ελίζα Νταπό.