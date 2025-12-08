Λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο Europa League, η Λουντογκόρετς έμεινε στο 1-1 με τη Σλάβια Σόφιας.

Δεν βρήκε το κατάλληλο ψυχολογικό boost η Λουντογκόρετς, εν όψει του κρίσιμου ματς απέναντι στον ΠΑΟΚ στο Europa League. Λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον Δικέφαλο του Βορρά για την 6η αγωνιστική της League Phase, η ομάδα από τη Βουλγαρία έμεινε στο 1-1 μέσα στην έδρα της με τη Σλάβια Σόφιας.

Για την ακρίβεια, γλίτωσε τα χειρότερα, αφού είδε την αντίπαλό της να προηγείται μόλις στο 1ο λεπτό του αγώνα, με την ίδια να φτάνει στην ισοφάριση στο 64' χάρη στο γκολ του Τσότσεφ. Έτσι, είδε το νικηφόρο σερί τριών αγώνων να λαμβάνει τέλος και έχασε περισσότερο έδαφος στην κούρσα του του τίτλου, ούσα πια στο -10 από την πρωτοπόρο Λέφσκι Σόφιας, αλλά με ματς λιγότερο.

Περιορισμένο το ροτέισιον της Λουντογκόρετς πριν τον ΠΑΟΚ, ο Χόγκμο προχώρησε σε μόλις δύο αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι της ομάδας του.