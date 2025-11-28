Τσέριν: «Σημαντική νίκη, μας δίνει ώθηση και εν' όψει ΑΕΚ»
Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό, με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να επικρατεί με 2-1 της Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Άνταμ Τσέριν μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Περιμέναμε έναν δύσκολο αγώνα. Το στυλ αντιπάλου είναι να πιέζει και πίεσε αλλά εμείς έπρεπε να μείνουμε συγκεντρωμένοι και στα 90 λεπτά του αγώνα, αυτό κάναμε, όλη η ομάδα ήταν συγκεντρωμένη και είμαι χαρούμενος για τη νίκη και για τους τρεις σημαντικούς βαθμούς που κατακτήσαμε.
Το πιο σημαντικό η στιγμή, το μομέντουμ, ήταν πολύ σημαντικό μομέντουμ. Αυτή η νίκη μας δίνει ώθηση απέναντι στην ΑΕΚ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ανασυνταχθούμε, να ετοιμαστούμε ώστε να φανούμε ετοιμοπόλεμοι στο ντέρμπι με την ΑΕΚ».
