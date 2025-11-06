Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη στην Σουηδία επικρατώντας της Μάλμε με 1-0 και έφτασε έτσι τους 6 βαθμούς στην League Phase του Europa League. Δύο συνεχόμενα εντός έδρας ματς έχουν οι «πράσινοι».

Την δεύτερη νίκη σε τέσσερις αγώνες του στην League Phase του Europa League πέτυχε ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ επικράτησε της Μάλμε στη Σουηδία με 1-0 και έφτασε τους 6 βαθμούς. Τα επόμενα δύο παιχνίδια των «πράσινων» είναι εντός έδρας με Στουρμ Γκρατς και Βικτόρια Πλζεν πριν ταξιδέψει στην Βουδαπέστη για την αναμέτρηση με την Φερεντσβάρος ενώ το πρόγραμμα κλείνει με την αναμέτρηση με την Ρόμα στο ΟΑΚΑ.

Το τριφύλλι έδωσε δύο εκτός έδρας αγώνες στο Europa League με τη Φέγενορντ και τη Μάλμε και το επόμενο ματς είναι στο ΟΑΚΑ. Για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase, οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν την αυστριακή Στουρμ Γκρατς στις 27 Νοεμβρίου και το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 22.00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Europa League

27 Νοεμβρίου Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 22.00

11 Δεκεμβρίου Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 22.00

22 Ιανουαρίου Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 22.00

29 Ιανουαρίου Παναθηναϊκός - Ρόμα 22.00