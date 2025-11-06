Τι δείχνει το περσινό Europa League σχετικά με τους βαθμούς που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να περάσει στην επόμενη φάση.

Ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαία νίκη στη Σουηδία με 1-0 επί της Μάλμε κι αύξησε τις πιθανότητες πρόκρισης.

Οι δύο σερί ήττες από τις ολλανδικές Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ άφησαν πίσω το τριφύλλι, αλλά στη Σουηδία οι πράσινοι πήραν το σημαντικό τρίποντο και κρατάνε την τύχη στα χέρια τους. Πόσους, όμως, βαθμούς χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να προκριθεί τουλάχιστον στην επόμενη φάση; Την απάντηση σε αυτό μας τη δίνει η περσινή σεζόν, που ήταν η πρώτη με League Phase στη διοργάνωση.

Πόσους βαθμούς θέλει ο Παναθηναϊκός

Θυμίζουμε ότι οι πρώτες 8 ομάδες πάνε απευθείας στη φάση των «16» του Europa League, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως και 24 παίζουν μεταξύ τους στα Playoffs.

Πέρυσι λοιπόν, ΠΑΟΚ, Τβέντε και Φενέρμπαχτσε πέρασαν τελευταίες με 10 βαθμούς, ενώ Μπράγκα και Έλφσμποργκ, που είχαν την ίδια συγκομιδή, έμειναν εκτός λόγω διαφοράς τερμάτων. Βλέπετε, ο «δικέφαλος» ήταν στο +2, οι Ολλανδοί στο -1 και οι Τούρκοι στο -2, ενώ Πορτογάλοι και Σουηδοί ήταν στο -3 και στο -5 αντίστοιχα.

Όσον αφορά την 8άδα τώρα, εκεί οι Ρέιντζερς, έχοντας 14 βαθμούς, τερμάτισαν 8οι, κερδίζοντας στη διαφορά τερμάτων την Μπόντο Γκλιμτ, την Άντερλεχτ και τη Στεάουα Βουκουρεστίου, που είχαν την ίδια συγκομιδή.

Να εκμεταλλευτεί το ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός είναι πλέον στους έξι βαθμούς κι αν κοιτάξει κανείς το πρόγραμμά του στη διοργάνωση, θα αντιληφθεί πως μπορεί την πρόκριση, αρκεί να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα. Και δεν αναφερόμαστε στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με την ποιοτική και φορμαρισμένη Ρόμα, αλλά στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια.

Η Στουρμ Γκρατς και η Βικτόρια Πλζεν είναι ομάδες που οι «πράσινοι» θεωρητικά τις έχουν στο ΟΑΚΑ. Αν νικήσουν θα κάνουν τεράστιο βήμα για τη συμμετοχή στα Playoffs και θα έχουν αρκετές ελπίδες και για την πρώτη οκτάδα.

Tο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Europa League

27 Νοεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς

11 Δεκεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν

22 Ιανουαρίου 2026 22:00: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός

29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Παναθηναϊκός - Ρόμα