Μάλμε - Παναθηναϊκός: Στη συμβολή των δοκαριών το απίθανο σουτ του Τετέ
Ο Τετέ στάθηκε εξαιρετικά άτυχος. Είχε δοκάρι στο 67' και παρέμεινε το Μάλμε - Παναθηναϊκός στο 0-0.
Ο Παναθηναϊκός στο 67' άγγιξε το 1-0 κόντρα στη Μάλμε.
Ο Τζούριτσιτς έστρωσε στον Τετέ, ο Βραζιάνος εξτρέμ από το όριο της μεγάλης περιοχής έπιασε ένα απίθανο φαλταριστό αριστερό σουτ, αλλά η μπάλα κατέληξε στην εσωτερική πλευρά της συμβολής των δοκαριών και μπλόκαρε ο Έλμποργκ.
Η τεράστια ευκαιρία του τριφυλλιού.
@Photo credits: INTIME, Αλέξανδρος Ευαγγελάτος
