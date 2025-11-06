Ο Τετέ στάθηκε εξαιρετικά άτυχος. Είχε δοκάρι στο 67' και παρέμεινε το Μάλμε - Παναθηναϊκός στο 0-0.

Ο Παναθηναϊκός στο 67' άγγιξε το 1-0 κόντρα στη Μάλμε.

Ο Τζούριτσιτς έστρωσε στον Τετέ, ο Βραζιάνος εξτρέμ από το όριο της μεγάλης περιοχής έπιασε ένα απίθανο φαλταριστό αριστερό σουτ, αλλά η μπάλα κατέληξε στην εσωτερική πλευρά της συμβολής των δοκαριών και μπλόκαρε ο Έλμποργκ.

Η τεράστια ευκαιρία του τριφυλλιού.