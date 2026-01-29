Φοβερός Καρέτσας σκόραρε ξανά για την Γκενκ και έδωσε το προβάδισμα με 2-1 κόντρα στην Μάλμε.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρήκε ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα σημειώνοντας το δεύτερο γκολ για την Γκενκ κόντρα στην Μάλμε. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που πέρασε ως αλλαγή στο ματς, πήρε την πάσα του Χέιμανς και με μια δυνατή οβίδα λίγο έξω από την περιοχή, νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα γράφοντας το 2-1. O διεθνής επιθετικός έφτασε φέτος τα τρία γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ είναι το δεύτερο του τέρμα στο Europa League.