Μάλμε-Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η ενδεκάδα του Μπενίτεθ
O Παναθηναϊκός αναζητά απόψε(19:45, ΑΝΤ1) στην έδρα της Μάλμε ένα θετικό αποτέλεσμα, στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Τριφυλλιού.
Ο Ισπανός προπονητής ξεκινά τους ''πράσινους'' ως εξής:
Kάτω από τα δοκάρια είναι ο Λαφόν. Αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Κώτσιρας και ο Πάλμερ με τον Τουμπά οι δύο στόπερ. Σιώπης, Τσιριβέγια, Τζούρισιτς στον άξονα του κέντρου. Στο αριστερό φτερό ο Ζαρουρί, στο δεξί ο Τετέ και σέντερ φορ ο Σφιντέρσκι.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Μλαντένοβιτς, Ίνγκασον, Τσέριν, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Φικάι, Μπρέγκου, Πάντοβιτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.