Διαβάστε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού στην αποψινή αναμέτρηση με την Μάλμε στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Europa League.

O Παναθηναϊκός αναζητά απόψε(19:45, ΑΝΤ1) στην έδρα της Μάλμε ένα θετικό αποτέλεσμα, στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Τριφυλλιού.

Ο Ισπανός προπονητής ξεκινά τους ''πράσινους'' ως εξής:

Kάτω από τα δοκάρια είναι ο Λαφόν. Αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Κώτσιρας και ο Πάλμερ με τον Τουμπά οι δύο στόπερ. Σιώπης, Τσιριβέγια, Τζούρισιτς στον άξονα του κέντρου. Στο αριστερό φτερό ο Ζαρουρί, στο δεξί ο Τετέ και σέντερ φορ ο Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Μλαντένοβιτς, Ίνγκασον, Τσέριν, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Φικάι, Μπρέγκου, Πάντοβιτς.