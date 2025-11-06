Zήτημα ποδοσφαιρικής ευθύνης και Παναθηναϊκής ενσυναίσθησης

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για το αποψινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μάλμε.

Στη πόλη του Ζλάταν, εδώ όπου η φιγούρα του Σουηδού σούπερ σταρ είναι η πρώτη που σε καλωσορίζει στο αεροδρόμιο, ο Παναθηναϊκός καλείται απόψε να βγάλει αντίδραση μετά το ναυάγιο στο Βόλο, σε ένα παιχνίδι όπου για τους παίκτες της ομάδας είναι πρωτίστως ζήτημα ποδοσφαιρικής ευθύνης και Παναθηναϊκής ενσυναίσθησης.

Από λόγια ο κόσμος του συλλόγου έχει χορτάσει και περιμένει πράξεις, γεμίζοντας και απόψε την δική τους γωνιά στο Eleda Stadium, οι οπαδοί του κλαμπ περιμένουν κάτι διαφορετικό σε σχέση με το Ρότερνταμ και το Πανθεσσαλικό. Να γυρίσουν στο σπίτι τους με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό τους και όχι σιχτιρίζοντας που ταξίδεψαν στην άλλη πλευρά της Ελλάδας ή της Ευρώπης.

Το Τριφύλλι μετά τις δύο σερί ήττες από τους Ολλανδούς δεν έχει άλλα περιθώρια στο Europa League. Το κανονάκι της Βέρνης, έσβησε στο ΟΑΚΑ από την Γκόου Αχέντ, απέναντι στη Φέγενορντ το καλό πρώτο ημίχρονο δεν έφτασε και κόντρα στους Σουηδούς οι βαθμοί είναι ζωτικής σημασίας. Ο ένας είναι ''οκ'', οι τρεις, αυτοί της νίκης, το ιδανικό για να φτάσει στους έξι ο Παναθηναϊκός και μετά αν εκμεταλλευθεί τα δύο εντός έδρας ματς με Στουρμ Γκρατς και Βικτόρια Πλζεν να ξεπεράσει το προσδοκώμενο 11 της πρόκρισης στους πρώτους 24 και να εξασφαλίσει την συνέχειά του, έχοντας ακόμη δύο ματς τον Γενάρη με Ρόμα εντός και Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη.

Αυτά, βέβαια, θα έχουμε καιρό να τα δούμε. Όπως είπε και ο Ράφα Μπενίτεθ. Παιχνίδι με το παιχνίδι. Ένα την φορά. Ο Ισπανός τεχνικός έχει καταλάβει, κατανοήσει και διαγνώσει όλα τα προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει και δεν είναι τυχαίο πως ζητά χρόνο. Σε κάθε του τοποθέτηση. Δεν το κάνει για τον εαυτό του, εξάλλου είναι ο μόνος που δεν μπορεί να μπει σε διαδικασία κριτικής, έχοντας 15 μέρες στον πάγκο του συλλόγου. Ζητά χρόνο και δουλειά γιατί είναι ο μόνος δρόμος για την αλλαγή, για την βελτίωση και την πρόοδο, μέχρι να έρθει η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου για να διορθωθούν τα λάθη, τα τεράστια λάθη του καλοκαιριού.

Ο έμπειρος κόουτς επιστρέφει σε μια σκηνή γνώριμη για εκείνον, σε μια σκηνή όπου έχει μεγαλουργήσει. Στην τροπαιοθήκη του λάμπει η κατάκτηση του Champions League, του Europa League αλλά και του UEFA Cup. Δέκα χρόνια μετά το 8-0 της δικής του Ρεάλ επί της Μάλμε, θέλει να πληγώσει ξανά τους Σουηδούς και με... μισό-μηδέν. Εκείνος ξέρει τον δρόμο και τον τρόπο, έχει την τεχνογνωσία, οπότε υπάρχει η απαίτηση να δούμε έναν Παναθηναϊκό που θα είναι... Panathinaikos και θα το παλέψει να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται.

Το επαναλαμβάνουμε: Ο Παναθηναϊκός παλεύει να γίνει μια κανονική ομάδα, πληρώνοντας πολύ ακριβά την 6 προπονητές σε 2 χρόνια συνθήκη από τα λάθη της διοίκησής του, από την άλλη υπάρχει η υποχρέωση να παραμείνει το Τριφύλλι μέσα σε όλους τους στόχους και να παλέψει για αυτούς. Αλίμονό αν οι ''πράσινοι'' μπουν σε διαδικασία ''φέτος να φτιάξουμε ομάδα''. Ναι να φτιάξουν ομάδα αλλά να είναι αυτοί που πρέπει για να ολοκληρωθεί η σεζόν όσο καλύτερα γίνεται. Με τόσο ακριβό μπάτζετ σε χορτάρι και πάγκο, είναι επικίνδυνο να συζητάμε και τέλος σεζόν ή οτιδήποτε δεν έχει μέσα την απαίτηση υλοποίησης των στόχων.

Τα υπόλοιπα το βράδυ μετά το ματς, με την ευχή, να δούμε στο χορτάρι τον Panathinaikos...