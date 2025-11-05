Ο Γιάννης Σαπουντζάκης γράφει από το Μάλμε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την τοπική ομάδα που μπορεί να επαναφέρει το χαμόγελο στα χείλη όλου του οργανισμού.

Φτάσαμε, λοιπόν, στο Μάλμε. Τρίτος προορισμός στο φετινό ταξίδι του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League. Η σουηδική πόλη παίρνει την σκυτάλη από Βέρνη και Ρότερνταμ και ετοιμάζεται να υποδεχθεί το τριφύλλι σε μία κρίσιμη ευρωπαϊκή βραδιά. Ο καιρός θα έλεγε κανείς πως είναι… σουηδικός. Αρκετό κρύο και συννεφιά. Όχι, όμως, κάτι ακραίο. Άλλωστε, αν στις αρχές του Νοέμβρη δεν είχε χαμηλές θερμοκρασίες, θα αμφιβάλαμε για το αν όντως βρισκόμαστε στη Σκανδιναβία.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το πρώτο του ευρωπαϊκό ματς με τον Ράφα Μπενίτεθ στην άκρη του πάγκου. Ένα παιχνίδι που μπορεί να αποτελέσει το καλύτερο αντίδοτο στις «πληγές» που άφησε η ήττα από τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό το βράδυ του Σαββάτου.

Οι πράσινοι που δεδομένα δεν έχουν στο πρωτάθλημα την βαθμολογική συγκομιδή που θα ήθελαν, μπορούν στην Ευρώπη να αναζητήσουν το χαμένο χαμόγελο. Άλλωστε, παρά την εκτός προγράμματος ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο Ολυμπιακό Στάδιο, για το τριφύλλι ακόμα ο δρόμος στο ευρωπαϊκό του μονοπάτι παραμένει ορθάνοιχτος.

Με ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στους Σουηδούς της Μάλμε, το τριφύλλι θα διατηρήσει στο ακέραιο τις ελπίδες απευθείας πρόκρισης, μέσω της εξασφάλισης μίας θέσης στην τελική οκτάδα του βαθμολογικού πίνακα. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ως τη δύση του 2025, οι πράσινοι δεν θα ταξιδέψουν ξανά εκτός Ελλάδας, έχοντας δύο ματς στην έδρα τους απέναντι σε Στουρμ Γκρατς και Βικτόρια Πλζεν. Από εκεί και έπειτα, οι δύο αγώνες του Γενάρη κόντρα σε Φερεντσβάρος και Ρόμα, είναι μία πολύ διαφορετική ιστορία για την οποία, στην παρούσα φάση μας λείπουν πολλά δεδομένα.

Το Europa League δίνει στον Παναθηναϊκό μία ευκαιρία διάκρισης και αυτή δεν πρέπει να πάει χαμένη. Ο σύλλογος έχει στο DNA του αυτά τα παιχνίδια και μία επιτυχημένη πορεία στο Europa League μπορεί να βάλει τη «σπίθα», ανεξάρτητα του ποια θα είναι τα εντός των τειχών αποτελέσματα.

Όπως έχουμε σημειώσει επανειλημμένα σε αυτήν εδώ την γωνιά, στην Ευρώπη τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται εύκολο. Για κάθε ομάδα αυτά τα ματς είναι μία ξεχωριστή ιστορία, μία ευκαιρία να ξεχαστούν ανορθογραφίες στις εντός συνόρων υποχρεώσεις και να ακουστεί το όνομά τους σε όλη τη Γηραιά Ήπειρο. Όμως, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε πως ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης θα βρει απέναντί του ένα σύνολο που δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι.

Για έναν σύλλογο που μόλις πέρσι κατέκτησε το πρωτάθλημα, το γεγονός ότι φέτος δεν καταφέρνει να πετύχει (μέσω της λίγκας) τον ελάχιστο στόχο της εξασφάλισης ενός εισιτηρίου για τα Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης σεζόν, είναι βαρύ. Από την πρώτη θέση πέρσι, στην έβδομη φέτος, μία αγωνιστική πριν το φινάλε του μαραθωνίου.

Ανώμαλη προσγείωση, θα πει κανείς. Και δεν θα έχει άδικο. Ασφαλώς και η Μάλμε, θα ψάξει να βγάλει μία αντίδραση. Οι ποδοσφαιριστές της θα θελήσουν έστω και την ύστατη ώρα στη δική τους σεζόν, να δώσουν μία χαρά στον κόσμο της ομάδας. Όμως, αυτό δεν αναιρεί το ότι το τριφύλλι έχει μπροστά του μία ομάδα ποιοτικά υποδεέστερη, κόντρα στην οποία μπορεί να πάρει το θετικό αποτέλεσμα.

Άλλωστε, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται από το μεσημέρι της Τετάρτης σε μία χώρα που… του πάει. Μέχρι και την περσινή ήττα από την Τζουργκάρντεν στη Στοκχόλμη, οι πράσινοι δεν είχαν ηττηθεί ποτέ στη Σουηδία. Το τριφύλλι θα παίξει για πέμπτη φορά στη συγκεκριμένη σκανδιναβική χώρα, μετρώντας ως τώρα δύο νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Ώρα, λοιπόν, επιστροφής στις… παραδόσεις!