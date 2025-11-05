Προπονητής Μάλμε: «Ωραίο ν' ανταγωνίζεσαι τον Μπενίτεθ, έχει επικίνδυνη επίθεση ο Παναθηναϊκός»

Ο τεχνικός της Μάλμε Άνες Μράβατς αναφέρθηκε στη μονομαχία με τον Ράφα Μπενίτεθ και τα δυνατά σημεία του Παναθηναϊκού.

Ο τεχνικός της σουηδικής ομάδας με καταγωγή από τη Βοσνία στάθηκε στην επιθετική γραμμή του τριφυλλιού, αλλά και στον Ισπανό προπονητή.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τον Παναθηναϊκό:

«Υπάρχουν πάρα πολλοί ικανότατοι ποδοσφαιριστές. Όπως και η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, έτσι κι αυτοί έχουν αρκετούς διεθνείς παίκτες σε διάφορες θέσεις. Κυρίως, έχουν μια επίθεση πραγματικά επικίνδυνη. Διαθέτουν τον Κάρολ Σβιντέρσκι, διεθνή με την Πολωνία· τον Πέδρο Τσιριβέγια στη μεσαία γραμμή, που έχει αγωνιστεί στη Λίβερπουλ· και τον Βραζιλιάνο Τετε στα άκρα. Οπότε έχουν πολλές επιθετικές απειλές. Παρ’ όλα αυτά, τα πήγαμε πολύ καλά απέναντι στη Ντινάμο και αντιμετωπίσαμε σωστά την επιθετική της λειτουργία — και ελπίζουμε να το καταφέρουμε ξανά και απέναντι στον Παναθηναϊκό».

Για το τι είδους ματς περιμένει:

«Θα υπάρξουν διαστήματα όπου θα αναγκαστούμε να αμυνθούμε χαμηλά, και τότε πρέπει να το κάνουμε εξίσου καλά όπως απέναντι στη Ντινάμο. Όμως, θέλουμε να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα σε σχέση με εκείνο το ματς και να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε περισσότερο τον ρυθμό. Θέλουμε να είμαστε λίγο πιο θαρραλέοι στο επιθετικό μας παιχνίδι».

Για τον Ράφα Μπενίτεθ:

«Είναι ένας εξαιρετικά καταξιωμένος κύριος που έρχεται ως αντίπαλος, έχοντας κατακτήσει το Champions League με τη Λίβερπουλ και έχοντας προπονήσει ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Βαλένθια, η Τσέλσι και η Έβερτον. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να έχεις την ευκαιρία να ανταγωνιστείς έναν τόσο πετυχημένο προπονητή. Έχω απόλυτο σεβασμό για όλα όσα έχει πετύχει στην καριέρα του. Παρ’ όλα αυτά, για εμάς είναι απλώς μια ακόμη προετοιμασία για έναν αγώνα όπως όλοι οι άλλοι».

Για το γεγονός ότι η ομάδα δυσκολεύεται στο σκοράρισμα:

« Φυσικά θα θέλαμε να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα το τελευταίο διάστημα. Αν δούμε το ματς με τη Χάκεν, είχαμε ευκαιρίες να “κλείσουμε” το παιχνίδι πριν ισοφαρίσουν. Το ίδιο και απέναντι στη Ντινάμο, όπου φτάσαμε κοντά στο 2–0 πριν εκείνοι μειώσουν στο τέλος. Σίγουρα θα ήταν πιο εύκολο για εμάς αν είχαμε βάλει αυτά τα γκολ. Όμως τα παιδιά δουλεύουν σκληρά σε κάθε προπόνηση. Συνεχίζουμε την καθημερινή δουλειά μέχρι να αρχίσουν να έρχονται τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε».

Για την κατάσταση του Τάχα Άλι:

«Είναι απολύτως άξιο το ότι κλήθηκε στην εθνική ομάδα. Έχει αποδώσει σε υψηλό επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ως σύλλογος είμαστε πολύ περήφανοι για αυτόν. Είχε κάποιες ενοχλήσεις από τραυματισμό και σήμερα δεν προπονήθηκε για προληπτικούς λόγους, αλλά ελπίζουμε να μπορέσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε αύριο. Θα δούμε, όμως, πώς θα εξελιχθεί».

Για το ότι ο Κόλιν Ρέσλερ δεν προπονήθηκε την Τετάρτη:

«Δυστυχώς, ο Κόλιν ανέβασε πυρετό το πρωί, οπότε επέστρεψε στο σπίτι. Όπως φαίνεται τώρα, οι πιθανότητες συμμετοχής του δεν είναι μεγάλες, αλλά ελπίζω πραγματικά να μπορέσει να είναι διαθέσιμος απέναντι στον Παναθηναϊκό».

Για την κατάσταση στους κεντρικούς αμυντικούς:

«Ο Αντρέι Τζούριτς προπονήθηκε πλήρως και ένιωσε πολύ καλά με το πόδι του, το οποίο τον ταλαιπωρούσε, οπότε πλέον έχει αρκετά λεπτά στα πόδια του».