Λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο Europa League, η Μάλμε «πληγώθηκε» στο φινάλε, υποχρεώθηκε σε νέα απώλεια από τη Χάκεν (1-1) και έχασε έδαφος στην κούρσα της Ευρώπης.

«Πληγωμένη» θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στη Σουηδία η Μάλμε. Λίγες ημέρες πριν αντιμετωπίσει το «τριφύλλι» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, δεν μπόρεσε να επιστρέψει στα χαμόγελα και στραβοπάτησε ξανά.

Παρ'ότι προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε στο φινάλε στην έδρα της Χάκεν (1-1) και έμεινε για τρίτο σερί ματς σε όλες τις διοργανώσεις μακριά από τα τρίποντα, χάνοντας ταυτόχρονα έδαφος στην κούρσα για την Ευρώπη. Έμεινε στην 5η θέση και το -5 από την τριάδα.

Ο Ανές Μράβατς παρέταξε την ομάδα του με πέντε αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο ευρωπαϊκό της ματς. Ο Μπόλιν τής έδωσε το προβάδισμα στο 29', αλλά η Μάλμε δεν μπόρεσε να το προστατεύσει. Όσο κυλούσε ο χρόνος, κατέβαινε σε μέτρα και εν τέλει ισοφαρίστηκε στο 89' από τον Γκούσταφσον, χάνοντας μέσα από τα χέρια της δύο σημαντικούς βαθμούς.