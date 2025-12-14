Χριστούγεννα στην κορυφή της Ligue θα κάνει η Λανς που «πάτησε» τη Νις, προσπέρασε την Παρί Σεν Ζερμέν και πήρε ξανά την πρωτιά. Επιστροφή στις νίκες για την Μαρσέιγ.

Η Λανς κάνει πράγματα και θαύματα στην Ligue 1! Τα Χριστούγεννα θα την βρουν στην κορυφή της βαθμολογίας, αφού επικράτησε 2-0 της Νις και προσπέρασε ξανά την Παρί Σεν Ζερμέν με έναν βαθμό να χωρίζει τις δύο ομάδες. Ο Εντουάρ, με δύο προσωπικά του τέρματα (15', 57') έκρινε την αναμέτρηση υπογράφοντας το νέο «τρίποντο» της Λανς που έχει να ηττηθεί από τα τέλη Οκτωβρίου.

Επανήλθε στις νίκες και το κυνήγι της πρωτιάς η Μαρσέιγ. Η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι επικράτησε 1-0 της Μονακό, την οποία άφησε τα μισά της βαθμολογίας, και με 32 βαθμούς ανέβηκε στην 2η θέση μειώνοντας στο -5 από την Λανς. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε με δυνατό σουτ ο Γκρίνγουντ στο 82', μόλις δύο λεπτά μετά το ακυρωθέν τέρμα της Μονακό.

Νωρίτερα, η Λιλ πήρε την ματσάρα των 7 γκολ και των... 4 αποβολών με την Οσέρ, επικράτησε 4-3 και σκαρφάλωσε στην 4η θέση. Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με εννέα παίκτες, με τον Αντρέ να χαρίζει τους τρεις βαθμούς στους Λιλουά. Στην πεντάδα η Λιόν η οποία «λύγισε» με 1-0 την Χάβρη.

Τα σημερινά αποτελέσματα (14/12)

Λανς - Νις 2-0

Μαρσέιγ - Μονακό 1-0

Οσέρ - Λιλ 3-4

Λιόν - Χάβρη 1-0

Στρασβούργο - Λοριάν 0-0