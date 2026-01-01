Το νέο έτος απέχει... λίγο, έχουμε όμως πάρει ήδη πασπαλιστεί από την αστραφτερή χρυσόσκονη της επόμενης γενιάς που καταθέτει τα διαπιστευτήριά της στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Άλλη μία ποδοσφαιρική χρονιά φτάνει στο τέλος της, με την δράση πάντως να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η περίοδος των γιορτών ανέκαθεν προσφέρει λίγο χρόνο για σκέψη, ανασκόπηση και μια... ματιά στο μέλλον! Τα προφανή ονόματα -όπως του Λαμίν Γιαμάλ- μπορούν να μπουν για λίγο στον πάγο και το βλέμμα να στραφεί κάπου αλλού, μακριά από φανφάρες.

Στη νέα φουρνιά που έρχεται με ταπεινοφροσύνη και με φόρα από τις ακαδημίες, από τις δεύτερες ομάδες ή που επιστρέφουν μετά από τραυματισμούς. Το Gazzetta, σε ένα γιορτινό αφιέρωμα, επιλέγει δέκα ονόματα που μας αναγκάζουν να κρατάμε σημειώσεις για το 2026 και μας προκαλούν ευχάριστο «πονοκέφαλο».

Λέναρτ Καρλ

Το... σουλούπι του δεν σου γεμίζει το μάτι. Μέχρι πριν λίγους μήνες, το όνομα Λέναρτ Καρλ δεν θα έλεγε τίποτα σε κανέναν. Μόνο σε εκείνους που τον πίστεψαν και τελικά δικαιώνονται. Γιατί το 17χρονος επιθετικός μέσος της Μπάγερν Μονάχου, κάνει ήδη θραύση! Είναι άνετα το next big thing των Βαυαρών. Φέτος, άρπαξε από τα μαλλιά των ευκαιρία κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του Κομπανί που τον χρησιμοποιεί σε κάθε παιχνίδι της ομάδας. Κυνικός στα τελειώματά του, θρασύς και εκρηκτικός, έχει ήδη έξι γκολ στη σεζόν, τρία εκ των οποίων στο Champions League! Μέλλον πολλά υποσχόμενο και ένας δρόμος ορθάνοιχτος για να τον περπατήσει με τον τρόπο που ο ίδιος καθορίσει.

Εστεβάο

Έχει ήδη προκαλέσει θόρυβο με τις εμφανίσεις του. Αποκορύφωμα, εκείνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα για το Champions League . Ένα γκολ σκέτη αλητεία, όπως αρμόζει σε έναν Βραζιλιάνο που σέβεται την... καταγωγή του. Ο Εστεβάο έχει φέρει άλλον αέρα στην Τσέλσι και στην Premier League! Οι Μπλε τον έκαναν δικό τους από την Παλμέιρας για 45 εκατ. ευρώ προτού καν ενηλικιωθεί και ο «μικρός» δείχνει πως ωρίμασε γρήγορα. Η βραδιά απέναντι στην Μπαρτσελόνα θα του μείνει σίγουρα αξέχαστη και ο ίδιος έβαλε το όνομά του σε μία από τις σελίδες με τα... ρεκόρ της Τσέλσι: Έγινε ο νεότερος σκόρερ της στην ιστορία του Champions League σε ηλικία 18 ετών και 181 ημερών. Και τα καλύτερα είναι μπροστά.

Φράνκο Μασταντουόνο

Αρτίστας, ταλαντούχος, ντριμπλέρ διορατικός, δημιουργικός. Ο... μάγος από την Αργεντινή, Φράνκο Μασταντουόνο, είναι ένα από τα νέα ταλέντα που αποφάσισε να αφήσει τα γήπεδα της Νότιας Αμερικής και να κάνει το ταξίδι προς την Ευρώπη. Η Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλε από το ταμείο της περί τα 45 εκατ. ευρώ για να κάνει δικό της το «διαμαντάκι» της Ρίβερ Πλέιτ. Τον είχε κλείσει πριν ενηλικιωθεί και ήδη γεύεται την πρώτη του σεζόν με την φανέλα της Βασίλισσας. Ξεχειλίζει από ενέργεια, ταλέντο και ωριμότητα, περιμένοντας τις ευκαιρίες του για να «λάμψει» και να κάνει την απόσβεση.

Νίκο Παζ

Ένας από τους πιο δημιουργικούς μέσους στην Ευρώπη. Ο λόγος για τον Νίκο Παζ, το γέννημα-θρέμμα της Ρεάλ Μαδρίτης, που βγάζει μάτια στην Serie A με την Κόμο. Όλοι πήραν μία γεύση από το αστείρευτο ταλέντο του την περασμένη σεζόν και φέτος εντυπωσιάζει ήδη με τις επιδόσεις του. Σε 16 συμμετοχές με την Κόμο -συμπαίκτης του Τάσου Δουβίκα- έχει συνεισφορά σε 10 γκολ της ομάδας του είτε σκοράροντας είτε σερβίροντας. Η χρηματιστηριακή του αξία έχει εκτοξευτεί και ήδη πολλές ομάδες τον... λιμπίζονται. Μια απλή υπενθύμιση: Η Ρεάλ έχει ρήτρα επαναγοράς από το ερχόμενο καλοκαίρι ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ.

Χοακίν Πανιτσέλι

Ακόμη ένας Αργεντινός, λιγότερο γνωστός, που έχει στρέψει τα φώτα επάνω του την φετινή σεζόν είναι ο Χοακίν Πανιτσέλι. Το καλοκαίρι εντάχθηκε στο ρόστερ του Στρασβούργου το οποίο κυνηγάει μία θέση στην Ευρώπη. Κι αν δεν είναι αρκετά προβεβλημένο το γαλλικό πρωτάθλημα, ο Πανιτσέλσι μέχρι στιγμής κάνει την διαφορά για την ομάδα του. Δέκα γκολ σε 21 συμμετοχές, βασικός και αναντικατάστατος, κίνδυνος-θάνατος μπροστά από την αντίπαλη εστία. Ο Πανιτσέλι εξελίσσεται σε έναν χαρισματικό σκόρερ και είναι εξαιρετικός στο ψηλό παιχνίδι χάρη φυσικά στο ύψος του (1,90μ). Νέα προσθήκη με συμβόλαιο έως το 2030, ωστόσο εάν συνεχίσει έτσι γρήγορα θα πάρει το εισιτήριο για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Τσαν Ουζούν

Την περσινή σεζόν... ξεμύτισε δειλά-δειλά στη μεγάλη σκηνή της Bundesliga και φέτος είναι ένα από τα μεγάλα πρόζτεκτ του γερμανικού ποδοσφαίρου. Η Άιντραχτ εξάλλου είναι ένας σύλλογος που δεν σταματά να τροφοδοτεί την αγορά με παίκτες που ξετυλίγουν όλες τους τις αρετές στην Φρανκφούρτη. Ο Τσαν Ουζούν ενδεχομένως να είναι ένας από αυτούς. Η εμπιστοσύνη αποκτάται, δεν χαρίζεται, κάτι που ο Τσαν Ουζούν έχει καταφέρει απέναντι στον Ντίνο Τοπμόλερ. Ο 20χρονος επιθετικός μέσος των Αετών έχει συνεισφορά σε 10 γκολ της ομάδας του φέτος, σκοράροντας μάλιστα και το πρώτο του τέρμα στο Champions League, στην πρώτη αγωνιστική. Άρτιος τεχνικά με «φαρμακερό» μακρινό σουτ, ο Ουζούν είναι ένας από τους (νέους) πρωταγωνιστές της Bundesliga.

Μαξ Ντάουμαν

Οι φίλαθλοι της Άρσεναλ βλέπουν στον Μαξ Ντάουμαν το μέλλον των ακαδημιών του συλλόγου, από όπου έχουν «ξεφυτρώσει» τόσοι και τόσοι τα τελευταία χρόνια. Ο συγκεκριμένος δεν γίνεται να περάσει απαρατήρητος. Το 2025 πήρε το βάπτισμα του πυρός: Ντεμπούτο στην Premier League μόλις στα 15 του και ρεκόρ στο Champions League, αφού σε ηλικία 15 ετών και 308 ημερών έγινε ο νεότερος όλων στην ιστορία της κορυφαίας διοργάνωσης. Ο Αρτέτα δεν φοβάται να τον χρησιμοποιήσει, ο Ντάουμαν δεν φοβάται να παίξει με τον «αλήτικο» και απελευθερωμένο του τρόπο. Υγιής να είναι και σίγουρα θα απασχολεί την ευρωπαϊκή πραγματικότητα για τα επόμενα -πολλά- χρόνια.

Αγιούμπ Μπουαντί

Τον Οκτώβριο του 2023, ο 16χρονος Αγιούμπ Μπουαντί έκανε το ντεμπούτο του με την Λιλ την ομάδα από την οποία ξεκίνησε και σιγά-σιγά ανδρώνεται. Από πέρυσι, αποτελεί βασικό γρανάζι στην μεσαία γραμμή των Λιλουά και φέτος ο Ζενεσιό τον εμπιστεύεται απόλυτα. Δεν είναι τυχαίο που πριν ενηλικιωθεί κατάφερε να καθιερωθεί στα βασικά πλάνα της ομάδας. Ο «μικρός» δεν χαμπαριάζει από πίεση, έχει υψηλή αντίληψη παιχνιδιού, διαθέτει εξαιρετική πάσα, ενώ αμυντικά κόβει και ράβει. Θα έλεγε κανείς ότι έχει όλο το πακέτο για την θέση στην οποία αγωνίζεται και δεν είναι επίσης τυχαίο που βρίσκεται από τσ 18 του στις τοπ επιλογές για συλλόγους όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ντρο Φερνάντες

Το μεγάλο φυτώριο της Masia σπάνια απογοητεύει. Ντεμπούτο με την Μπαρτσελόνα στα 17 του, παρών κι ετοιμοπόλεμος όποτε ο προπονητής του τον καλεί. Γνωστός για την άψογη τεχνική κατάρτιση και με επιδεξιότητα στην ντρίμπλα, ο Ντρο Φερνάντες είναι ακόμη ένας παίκτης που αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο για τους Μπλαουγκράνα τα επόμενα χρόνια. Η αρχή έγινε και ακολουθεί το δύσκολο κομμάτι: Η καθιέρωση. Οι απαντήσεις που θα δώσει στο χορτάρι είναι η επόμενη μεγάλη πρόκληση για τον Ντρο...

Τζαμάλ Μουσιάλα

Η λίστα ξεκίνησε με παίκτη της Μπάγερν Μονάχου και θα τελειώσει με τον ίδιο τρόπο. Ο άτυχος Τζαμάλ Μουσιάλα. Κάταγμα περόνης και εξάρθρωση αστραγάλου ήταν η διάγνωση για τον 22χρονο που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε μία διεκδίκηση της μπάλας με τον Ντοναρούμα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 τον περασμένο Ιούλιο. Τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί για την Μπάγερν και η επιστροφή του στην δράση θα σηματοδοτήσει κάτι σαν εσωτερική μεταγραφή για τους Βαυαρούς που περιμένουν πώς και πώς να ξαναπατήσει το πόδι του στο χορτάρι. Στα 21 γκολ σταμάτησε πέρυσι και μένει να δούμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται από το νέο έτος.