Δείτε τη βαθμολογία και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του Europa League, μετά την ολοκλήρωση της τρίτης στροφής της League Phase.

Ήταν μόνο ένα το ελληνικό χαμόγελο στην 3η αγωνιστική του Europa League. Ο Παναθηναϊκός, παρ'ότι προηγήθηκε απέναντι στη Φέγενορντ, δεν μπόρεσε να προστατεύσει το προβάδισμά του και ηττήθηκε με ανατροπή στην Ολλανδία. Έτσι, δεν κατάφερε να ντουμπλάρει τις νίκες του στην Ευρώπη και έμεινε στους τρεις βαθμούς και την 22η θέση.

Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαίο, δραματικό τρίποντο στην έδρα της Λιλ σε ένα τρελό ματς που είδε την ομάδα του Λουτσέσκου να αποδρά από τον γαλλικό βορρά με 4-3. Με αυτόν τον τρόπο και την πρώτη τους ευρωπαϊκή νίκη φέτος, οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν στους τέσσερις βαθμούς και την 20η θέση της League Phase.

Δείτε τη βαθμολογία του Europa League

1. Μίντιλαντ 3 (8-2) 9

2. Μπράγκα 3 (5-0) 9

3. Λιόν 3 (5-0) 9

4. Ντινάμο Ζάγκρεμπ (7-3) 7

5. Πλζεν 3 (6-2) 7

6. Φράιμπουργκ 3 (5-2) 7

7. Φερεντσβάρος 3 (5-3) 7

8. Μπραν 3 (5-2) 6

----------------------------

9. Θέλτα 3 (6-4) 6

10. Άστον Βίλα 3 (4-2) 6

11. Λιλ 3 (6-5)

12. Γκόου Αχέντ Ιγκλς 3 (4-3)

13. Γιουνγκ Μπόις 3 (4-3) 6

14. Φενέρμπαχτσε 3 (4-4) 6

15. Πόρτο 3 (3-3) 6

16. Μπέτις 3 (4-2) 5

17. Νότιγχαμ 3 (6-5)

18. Μπολόνια 3 (3-3) 4

19. Γκενκ 3 (1-1) 4

20. ΠΑΟΚ 3 (5-6) 4

21. Σέλτικ 3 (3-4)

22. Παναθηναϊκός 3 (6-6) 3

23. Ρόμα 3 (3-4) 3

24. Βασιλεία 3 (3-4) 3

-----------------------------

25. Φέγενορντ 3 (3-4) 3

26. Λουντογκόρετς 3 (4-6) 3

27. Στουρμ Γκρατς 3 (3-5) 3

28. Στεάουα 3 (2-4) 3

29. Στουτγκάρδη 3 (2-4) 3

30. Ερυθρός Αστέρας 3 (2-6) 1

31. Μάλμε 3 (2-6) 1

32. Μακάμπι Τελ Αβίβ 3 (1-6) 0

33. Νις 3 (3-6) 0

34. Ζάλτσμπουργκ 3 (2-6)

35. Ουτρέχτη 3 (0-4) 0

36. Ρέιντζερς 3 (1-6) 0

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στο Europa League (06/11)

Ζάλτσμπουργκ – Γκόου Αχέντ Ίγκλς

Βασιλεία – FCSB

Μίντιλαντ – Σέλτικ

Ουτρέχτη – Πόρτο

Ερυθρός Αστέρας – Λιλ

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Θέλτα Βίγο

Μάλμε – Παναθηναϊκός

Νις – Φράιμπουργκ

Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ

Άστον Βίλα – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μπολόνια – Μπράν

Πλζεν – Φενέρμπαχτσε

Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς

ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις

Σπόρτινγκ Μπράγκα – Γκενκ

