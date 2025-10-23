Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Ο Σφιντέρσκι ανοίγει το σκορ για τους «πράσινους» (vid)
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο ματς με την Φέγενορντ στο «Ντε Κάιπ» με τον Κάρολ Σφιντέρσκι να σκοράρει με κοντινό πλασέ.
Δύο λεπτά πριν την συμπλήρωση του πρώτου εικοσαλέπτου και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο ματς με την Φέγενορντ στο Ντε Κάιπ. Συγκεκριμένα μετά από εξαιρετική αντεπίθεση ο Κυριακόπουλος βρέθηκε σε θέση βολής και έκανε το σουτ, ο Βέλενροϊτερ απέκρουσε και ο Σφιντέρσκι από κοντά με σουτ έκανε το 0-1.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.