Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο ματς με την Φέγενορντ στο «Ντε Κάιπ» με τον Κάρολ Σφιντέρσκι να σκοράρει με κοντινό πλασέ.

Δύο λεπτά πριν την συμπλήρωση του πρώτου εικοσαλέπτου και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο ματς με την Φέγενορντ στο Ντε Κάιπ. Συγκεκριμένα μετά από εξαιρετική αντεπίθεση ο Κυριακόπουλος βρέθηκε σε θέση βολής και έκανε το σουτ, ο Βέλενροϊτερ απέκρουσε και ο Σφιντέρσκι από κοντά με σουτ έκανε το 0-1.