Μεϊτέ: «Αν κάνουμε όλα όσα πρέπει δεν θα έχουμε θέμα»

Η συνέντευξη Τύπου του Σουαλιό Μεϊτέ ενόψει του εκτός έδρας αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιλ. Αποστολή στη Γαλλία: Σταύρος Σουντουλίδης

Ο ΠΑΟΚ ψάχνει την πρώτη του νίκη στη φετινή League Phase του Europa League, με τη Λιλ να είναι ο επόμενος αντίπαλος του. Ο Σουαλιό Μεϊτέ εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη «μάχη» που θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης (23/10, 22:00) επί γαλλικού εδάφους.

Η συνέντευξη Τύπου του Μεϊτέ

Για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Λιλ:«Είναι πιο τεχνικό πιο αθλητικό το ποδόσφαιρο στη Γαλλία ξέρω πως είναι. Εδώ έχω μεγαλώσει. Αν κάνουμε όλα όσα πρέπει δεν θα έχουμε θέμα».

Για την επιστροφή του στην Γαλλία: «Μου έχουν μείνει οι καλές στιγμές προκρίσεις στο Champions League. Ανδρώθηκα εδώ έχω παίξει με μεγάλους παίκτες έμαθα πολλά εδώ στη Λιλ και επιστρέφω με χαρά».

Για την θητεία του στην Λιλ: «Όχι δεν στεναχωριέμαι που δεν έμεινα ήταν ένα μάθημα για εμένα οτι δεν καθιερώθηκα εδώ, αλλά πήρα το μάθημα μου και πλέον έχω καθιερωθεί στο υψηλό επίπεδο».