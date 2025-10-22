Το "πράσινο" αεροπλάνο, όσα έγιναν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και η έκπληξη που περίμενε τους παίκτες του Παναθηναϊκού. ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΚΟΝΙΟΥ.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το ταξίδι του για την πόλη του Ρότερνταμ όπου το απόγευμα της Πέμπτης (23/10) θα αντιμετωπίσει την Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική της League Stage του Europa League.

Η πτήση των "πρασίνων" κράτησε περίπου 3 ώρες κι έγινε σε καλές συνθήκες με λίγες αναταράξεις. Το πιο ενδιαφέρον που σχετίζεται μ' αυτή ήταν το αεροπλάνο. Εκείνο ήταν λευκό απ' έξω και με πράσινα γράμματα αναγραφόταν επάνω το όνομα της εταιρείας.

Στο εσωτερικό του η κατάσταση ήταν ανάλογη με το λευκό να κυριαρχεί στα τοιχώματα, όμως τα καθίσματα να είναι πράσινα, φέρνοντας έτσι πολύ στα χρώματα του "τριφυλλιού" και κάνοντας το περιβάλλον πιο οικείο.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πέρασαν την ώρα του ταξιδιού συζητώντας σε γκρουπάκια και ακούγοντας μουσική ή βλέποντας ταινίες/σειρές. Αεικίνητος για άλλη μια πτήση ο Μανώλης Σιωπής, ο οποίος ήταν ο πρώτος που σηκώθηκε και ο τελευταίος που έκατσε πρωτοστατώντας στις συζητήσεις.

Η ευχάριστη έκπληξη που περίμενε τους παίκτες του Παναθηναϊκού

Στο αεροδρόμιο του Ρότερνταμ, υπήρχε απόλυτη ησυχία, από τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί, όταν έφτασε η ομάδα, μέχρι που την έσπασε ένας υπάλληλος του αεροδρομίου που πλησίασε τους ανθρώπους της αποστολής και τους ευχήθηκε καλό παιχνίδι.

Έξω απ' αυτό περίμενε την ομάδα μια ευχάριστη έκπληξη. Ένας πατέρας και ο γιος του που ζουν στην Ολλανδία είχαν έρθει για να συναντήσουν την ομάδα.

Ο μικρός κρατούσε μια φανέλα του Παναθηναϊκού την οποία έδινε στους παίκτες ενώ περνούσαν για να υπογράψουν όλοι. Πιο περήφανος από όλες τις υπογραφές ήταν για κείνη του αρχηγού της ομάδας, Τάσου Μπακασέτα.