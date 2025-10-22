ΠΑΟΚ: Αγωνία για δύο – Τι ισχύει με Τάισον και Οζντόεφ ενόψει Λιλ
Σε φάση αναμονής βρίσκονται στον ΠΑΟΚ αναφορικά με την κατάσταση των Οζντόεφ και Τάισον ενόψει της αυριανής αναμέτρηση με τη Λιλ στο «Πιέρ Μορουά» της γαλλικής πόλης.
Ο «Δικέφαλος» μετράει αντίστροφα για την αναχώρηση για τη Γαλλία, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να καταλήγει στις τελικές του αποφάσεις, μετά και την τελευταία προπόνηση που ολοκληρώθηκε στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας
. Το απόγευμα η αποστολή θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με πτήση τσάρτερ για τη Γαλλία και παραμένει άγνωστο αν θα συμπεριληφθούν σ’ αυτήν τόσο ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, όσο και ο Τάισον, καθώς αμφότεροι έχουν ενοχλήσεις και έμειναν προληπτικά εκτός της σημερινής προπόνησης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.