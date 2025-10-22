Οι δυο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ δεν συμμετείχαν στη σημερινή πρωινή προπόνηση και θεωρείται σχεδόν απίθανη η παρουσία τους στην αποστολή για το ταξίδι στη Λιλ.

Σε φάση αναμονής βρίσκονται στον ΠΑΟΚ αναφορικά με την κατάσταση των Οζντόεφ και Τάισον ενόψει της αυριανής αναμέτρηση με τη Λιλ στο «Πιέρ Μορουά» της γαλλικής πόλης.

Ο «Δικέφαλος» μετράει αντίστροφα για την αναχώρηση για τη Γαλλία, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να καταλήγει στις τελικές του αποφάσεις, μετά και την τελευταία προπόνηση που ολοκληρώθηκε στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας

. Το απόγευμα η αποστολή θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με πτήση τσάρτερ για τη Γαλλία και παραμένει άγνωστο αν θα συμπεριληφθούν σ’ αυτήν τόσο ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, όσο και ο Τάισον, καθώς αμφότεροι έχουν ενοχλήσεις και έμειναν προληπτικά εκτός της σημερινής προπόνησης.