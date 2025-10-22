Αναχώρησε για το Ρότερνταμ η ομάδα του Παναθηναϊκού εκεί όπου θα δώσει την επόμενη ευρωπαϊκή του "μάχη" με την Φέγενορντ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΚΟΝΙΟΥ.

Στον... δρόμο για το Ρότερνταμ βρίσκεται πλέον ο Παναθηναϊκός. Οι "πράσινοι" ξεκίνησαν το ταξίδι τους για την πόλη της Ολλανδίας όπου την Πέμπτη (23/10) θα αντιμετωπίσουν την Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική της League Stage του Europa League.

Οι ποδοσφαιριστές του "τριφυλλιού" εμφανίστηκαν στο "Ελ. Βενιζέλος" και τράβηξαν τα βλέμματα των φίλων της ομάδας που βρέθηκαν εκεί, οι οποίοι έσπευσαν για μερικές φωτογραφίες.

☘️ Η αποστολή του Παναθηναϊκού ετοιμάζεται να αναχωρήσει για την Ολλανδία για το ματς με τη Φέγενορντ #pao #paofc pic.twitter.com/H334zqM8yD — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 22, 2025

Ο Χρήστος Κόντης, που πιθανότατα θα κάτσει για τελευταία φορά στον πάγκο του Παναθηναϊκού, δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Πελίστρι, Ντέσερς, Ρενάτο Σάντσες και Μπόκο, οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει ακόμη πλήρως τους τραυματισμούς τους.

Οι "πράσινοι" θα ψάξουν ένα θετικό αποτέλεσμα για να ρεφάρουν, όσο γίνεται, την εντός έδρας γκέλα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Μαζί με την ομάδα ο Ντέσερς

Παρά το γεγονός πως ο Σίριλ Ντέσερς βρίσκεται πλέον εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ακολούθησε την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία.

Ο Νιγηριανός φορ, που βρίσκεται σε στάδιο αποκατάστασης από τον τραυματισμό που είχε υποστεί στην προπόνηση στην Βέρνη, μετά το μεγάλο διπλό με 4-2 στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις, θα ακολουθήσει το πρόγραμμά του.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ντέσερς αγωνίστηκε ως δανεικός από την Γκενκ στην αυριανή αντίπαλο του Παναθηναϊκού, Φέγενορντ την σεζόν 2021-2022.