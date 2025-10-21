Ο ΠΑΟΚ έκανε την πρώτη του προπόνηση μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ, με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ να κάνει θεραπεία και συνεπώς να φαντάζει δύσκολη η συμμετοχή του κόντρα στη Λιλ.

Ο ΠΑΟΚ έκανε σπουδαία νίκη επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως πλέον καλείται να την αφήσει πίσω του και να συγκεντρωθεί στον απαιτητικό αγώνα με τη Λιλ στη γαλλία για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League (23/10, 22:00).

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική ενδεκάδα ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης. Οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο στον τομέα της επιθετικής τακτικής κι έπαιξαν οικογενειακό δίτερμα.

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ που αποχώρησε με ενοχλήσεις από το παιχνίδι της Κυριακής υποβλήθηκε σε θεραπεία κι η κατάσταση του θα αξιολογηθεί εκ νέου στην προπόνηση της Τετάρτης (22/10), με τη συμμετοχή του κόντρα στους Λιλουά να θεωρείται αμφίβολη. Ο Δημήτρης Χατσίδης έκανε κι αυτός θεραπεία, ενώ ο Γίρι Παβλένκα ακολούθησε ατομικό στο γήπεδο.

Την Τετάρτη ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Το απόγευμα η ομάδα αναχωρεί με πτήση τσάρτερ για Λιλ από το αεροδρόμιο Μακεδονία.

Στις 21:00 ώρα Ελλάδας θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του Ράζβαν Λουτσέσκου στο Σταντ Πιερ-Μορουί. Τους ποδοσφαιριστές θα εκπροσωπήσει ο Σουαλιό Μεϊτέ.