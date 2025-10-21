Λιλ - ΠΑΟΚ: Όλα όσα αξίζει να κάνετε στη γαλλική πόλη
Η Λιλ, πρωτεύουσα της περιοχής Hauts-de-France στη Γαλλία, βρίσκεται στα σύνορα με το Βέλγιο και συνδυάζει τη φλαμανδική αρχιτεκτονική με τη γαλλική αισθητική. Το ιστορικό της κέντρο είναι γραφικό και ζωντανό, με εντυπωσιακά κτίρια, μοντέρνες γειτονιές και έντονη φοιτητική ζωή. Η Λιλ είναι ιδανική για ένα σύντομο ταξίδι, ειδικά τους φθινοπωρινούς μήνες. Αν βρεθείτε εκεί για τον αγώνα Λιλ-ΠΑΟΚ, που πραγματοποιείται στις 23 Οκτωβρίου στο γήπεδο Pierre Mauroy, θα έχετε πολλά να δείτε και να κάνετε ακόμα κι αν δεν έχετε μέρες στη διάθεσή σας.
