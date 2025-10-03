Η CEO του ΠΑΟΚ, Μαρία Γκοντσάρεβα, έστειλε μήνυμα συσπείρωσης μετά την ήττα της ομάδας του από τη Θέλτα στο Βίγκο.

Συνεχίζονται τα αρνητικά αποτελέσματα για τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου προηγήθηκε στην έδρα της Θέλτα, όμως εν τέλει έχασε στο Βίγκο με 3-1 και έφτασε τα πέντε ματς δίχως νίκη.

Η CEO του κλαμπ, Μαρία Γκοντσάρεβα, με story της στο Instagram έστειλε μήνυμα συσπείρωσης ενόψει της συνέχεια.

«Δύσκολο, αλλά πρόσωπο με πρόσωπο και ώμο με ώμο. Συνεχίζουμε ως ένα», ανέφερε στην ανάρτηση της.