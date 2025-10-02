Ανατροπή σκηνικού στο Μπαλαΐδος με τον Ιγκλέσιας στο 53' να δίνει το προβάδισμα στην Θέλτα κάνοντας το 2-1 κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Με τον χειρότερο τρόπο άρχισε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Θέλτα στο Μπαλαΐδος για τον ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα στο 53' οι Ισπανοί κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο ματς με τον Ιγκλέσιας.

Ο Παβλένκα απέκρουσε και πάλι εντυπωσιακά το πλασέ του Σέβντεμπεργκ, ο οποίος πήρε την κάθετη από τον Μινγκέθα στην πλάτη του Σάστρε, ο Μπόρχα Ιγκλέσιας πήρε το ριμπάουντ και έκανε με αριστερό σουτ στη δεξιά γωνία το 2-1 για τους Ισπανούς.