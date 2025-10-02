Θέλτα – ΠΑΟΚ: Ιγκλέσιας κάνει το 2-1 για του Ισπανούς (vid)
Με τον χειρότερο τρόπο άρχισε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Θέλτα στο Μπαλαΐδος για τον ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα στο 53' οι Ισπανοί κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο ματς με τον Ιγκλέσιας.
Ο Παβλένκα απέκρουσε και πάλι εντυπωσιακά το πλασέ του Σέβντεμπεργκ, ο οποίος πήρε την κάθετη από τον Μινγκέθα στην πλάτη του Σάστρε, ο Μπόρχα Ιγκλέσιας πήρε το ριμπάουντ και έκανε με αριστερό σουτ στη δεξιά γωνία το 2-1 για τους Ισπανούς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.