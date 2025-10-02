Απίστευτο σκηνικό στο Ρόμα - Λιλ: Έχασαν τρεις φορές το ίδιο πέναλτι οι Τζαλορόσι! (vid)
Το χειρότερο για τη Ρόμα δεν ήταν ότι ηττήθηκε μέσα στην έδρα της από τη Λιλ για το Europa League (1-0), αλλά ότι πέταξε... τρεις φορές στα σκουπίδια την ευκαιρία να γλιτώσει. Στο 82' οι Τζαλορόσι κέρδισαν το πέναλτι και το εκτέλεσαν τρεις φορές, αφού στις πρώτες δύο ο Οζέρ το απέκρουσε έχοντας βγει από τη γραμμή του για να σταματήσει τον Ντόβμπικ. Ο τερματοφύλακας της Λιλ πάντως βρήκε τον τρόπο να πει «όχι» και στον Σουλέ, αποκρούοντας και την τρίτη εκτέλεση και πρωταγωνιστώντας σε αυτό το ανεπανάληπτο σκηνικό!
