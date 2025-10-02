Από τον Πάμπλο Γκαρσία και τον συνονόματό του, Πάμπλο Κοντρέρας, ως τον Ζήση Βρύζα και τον Γιόνι Ότο, υπάρχει μια γέφυρα ανθρώπινη, από οκτώ διαφορετικά κομμάτια. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΙΓΚΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Δεν είναι μόνο τα γκολ και τα αποτελέσματα που, ενδεχομένως, να συνδέουν τον ΠΑΟΚ με τη Θέλτα. Υπάρχει μια άλλη «γέφυρα», εξίσου δυνατή: οι ποδοσφαιριστές που φόρεσαν και τις δύο φανέλες, παίζοντας για μεγάλα διαστήματα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στη Γαλικία.

Πάμπλο Γκαρσία: Ο «El Canario», η ψυχή του ΠΑΟΚ, πέρασε πρώτα από το Βίγκο. Το 2006–07 φόρεσε τη φανέλα της Θέλτα, σ’ ένα πέρασμα σύντομο αλλά χαρακτηριστικό, δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ομάδα τότε πάλευε και τελικά λύγισε με τον υποβιβασμό. Ο Ουρουγουανός πήρε μαζί του το σκληρό μάθημα της επιβίωσης∙ χρόνια αργότερα, στην Τούμπα, το μετέτρεψε σε ποδοσφαιρική φιλοσοφία, σε αυστηρότητα, σε πάθος που φλόγισε γενιές.

Πάμπλο Κοντρέρας: Ο Χιλιανός στόπερ ήταν κάτι περισσότερο από ένας αμυντικός. Για τέσσερα χρόνια (2003–07) υπήρξε η σταθερά της Θέλτα σε εποχές ταραγμένες. Champions League το 2003–04, μια σεζόν που άφησε το Βίγκο να ονειρεύεται Ευρώπη, και λίγους μήνες αργότερα οδυνηρός υποβιβασμός∙ σαν να ζούσε η ομάδα το ίδιο δράμα με τον παίκτη της. Με πάνω από 100 συμμετοχές και 6 γκολ, ο Κοντρέρας είδε τη Θέλτα να ανεβαίνει, να πέφτει, να επιστρέφει.



Και όταν έφυγε, τον Ιανουάριο του 2008, το διαζύγιο είχε τη γεύση της πίκρας. Ο ίδιος θα παραδεχθεί χρόνια αργότερα δυσκολίες και σκοτεινές στιγμές, αλλά στην Τούμπα θα ξαναβρεί το φως: θα γίνει ο αμυντικός-ηγέτης ενός ΠΑΟΚ που ονειρευόταν μεγάλα πράγματα. Ο Κοντρέρας είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό νήμα αυτής της γέφυρας∙ ένας παίκτης που έζησε τα άκρα και στους δύο συλλόγους.

Ζήσης Βρύζας: Στη Θέλτα βρέθηκε το 2004–05, πρωταθλητής Ευρώπης στα γήπεδα της Πορτογαλίας, αλλά και δανεικός από τη Φιορεντίνα, κουβαλώντας ήδη το βάρος ενός διεθνούς επιθετικού. Στο Βίγκο η παρουσία του ήταν σύντομη, αλλά δεν πέρασε απαρατήρητη. Είχε 4 γκολ σε 18 ματς. Στην Τούμπα, βέβαια, η ιστορία του γράφτηκε με μεγαλύτερα και πιο λαμπερά γράμματα: 156 συμμετοχές, 24 γκολ, το ένα στο Χάιμπουρι, Σεπτέμβριος του 1997, ιστορικό και αξέχαστο.

Γιάννης Οκκάς: Ο Κύπριος στράικερ έζησε κι εκείνος το πέρασμα από τη Θέλτα. Αγωνίστηκε για μια ολόκληρη σεζόν (2007-08) στα γήπεδα της δεύτερης κατηγορίας και καταγράφοντας 24 συμμετοχές και 6 γκολ στην ομάδα της Γαλικίας, μια από τις πιο σύντομες ιστορίες που άφησαν το αποτύπωμα τους.

Ο απεσταλμένος του Gazzetta στο Βίγκο, Σταύρος Σουντουλίδης, μεταφέρει τα τελευταία νέα πριν απο τη μάχη του ΠΑΟΚ στο Balaídos για τη 2η αγωνιστική της League phase του Europa League κόντρα στη Θέλτα. #paokfc pic.twitter.com/XODDq0RK5b — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 1, 2025

Δημήτρης Παπαδόπουλος: Το 2009–11, στην πιο δύσκολη περίοδο της Θέλτα, φόρεσε κι εκείνος τα «γαλάζια». Ένας Έλληνας διεθνής που δοκίμασε το ισπανικό ποδόσφαιρο σε χρόνια ανασυγκρότησης, πριν επιστρέψει και ξαναβρεί τον εαυτό του στην Ελλάδα.

Ίνιγο Λόπεθ: Δανεικός στον ΠΑΟΚ, πέρασε κι από το Βίγκο, αφήνοντας το όνομά του χαραγμένο σε αυτή την κοινή λίστα. Ένα πέρασμα μικρό, αλλά μια ακόμη απόδειξη πως οι δρόμοι των δύο συλλόγων διασταυρώθηκαν αρκετές φορές στο παρελθόν.

Γιόνι Ότο: Ο πιο χαρακτηριστικός από όλους. Γέννημα–θρέμμα της Θέλτα, παιδί των ακαδημιών, φόρεσε πάνω από 220 φορές τη φανέλα της, αντιπροσωπεύοντας την ίδια την πόλη του Βίγkο. Ήταν μέλος της ομάδας που έφτασε στα ημιτελικά του Europa League το 2017, όταν όλη η Γαλικία έζησε τη δική της ευρωπαϊκή άνοιξη απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Για τον Ότο, η Θέλτα δεν ήταν ένας σταθμός∙ ήταν το σπίτι του. Κι όταν έφυγε για την Premier League, τα ισπανικά ΜΜΕ έγραψαν πως έφυγε «δίχως να έχει νιώσει πραγματικά εκτιμημένος». Ένα κομμάτι του, όμως, έμεινε για πάντα στο Balaídos.