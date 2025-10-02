Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων σε Europa League και Conference League.

Γεμάτο δράση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (2/10).

Στις 14:00 σήμερα όπως και κάθε μέρα, οι Galacticos αναλύουν τα πάντα γύρω από τις μάχες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Η Έλενα Παπαδοπούλου, ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο Νίκος Αθανασίου και ο Γιώργος Τσακίρης σχολιάζουν τις τελευταίες εξελίξεις μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ και εν όψει των παιχνιδιών του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Σύνδεση με Θεσσαλονίκη και Σταύρο Σουντουλίδη για τα νέα του ΠΑΟΚ, αλλά και με τον Βασίλη Βλαχόπουλο για τον Άρη αντίστοιχα.

Αμέσως μετά, στις 16:15, το Gazz Floor από το κανάλι του Gazzetta στο Youtube, με όλο το ρεπορτάζ πριν τη 2η αγωνιστική της Euroleague και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στις 19:45, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Γκόου Αχέντ Ίγκλς για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League (Cosmote Sport 3), στις 22:00 ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Θέλτα στο Βίγκο σε απευθείας μετάδοση από την Cosmote Sport 4 και τον ΑΝΤ1. Την ίδια ώρα, η Τσέλιε υποδέχεται την ΑΕΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League (Cosmote Sport 5).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας