Τάισον και Άσπας: Η επανασύνδεση επιθετικών θρύλων

Το 2017 συναντήθηκαν στη φάση των «32» του Europa League, όταν ο Άσπας με πέναλτι στο 90’+1’ έστειλε τη Θέλτα στην παράταση απέναντι στη Σαχτάρ του Τάισον. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΙΓΚΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο Ιάγο Άσπας, στα 38 του χρόνια, και ο Τάισον Φρέντα, στα 37, θα βρεθούν ξανά αντίπαλοι στο γήπεδο οκτώ χρόνια μετά από εκείνο το ευρωπαϊκό τους αντάμωμα, ο ένας με τη φανέλα της Θέλτα και ο άλλος με αυτή της Σαχτάρ. Δύο παίκτες με βαριά ποδοσφαιρική κληρονομιά, που σε αυτή τη σεζόν έχουν ακόμη έναν κοινό παρονομαστή: την προσμονή για το γκολ.

Ο αρχηγός της Θέλτα και ο Βραζιλιάνος επιθετικός του ΠΑΟΚ ξανασμίγουν στην ίδια σκηνή, με τον χρόνο να έχει γράψει επάνω τους, αλλά και με την εμπειρία τους να συνεχίζει να τους κρατά στο προσκήνιο.

Φεβρουάριος 2017: Στο πρώτο ματς για τους «32» του Europa League, η Σαχτάρ με τον Τάισον βασικό στη σύνθεσή της φεύγει με το «διπλό» (0-1) από το «Balaidos».

Μια εβδομάδα αργότερα στο παγωμένο Χάρκιβ, η Θέλτα ψάχνει απεγνωσμένα ένα γκολ. Στο 90’+1’, ο Άσπας στήνει τη μπάλα στα έντεκα μέτρα, εκτελεί ψύχραιμα και ισοφαρίζει το σκορ του πρώτου αγώνα. Η ρεβάνς οδηγείται στην παράταση, εκεί όπου ο Καμπράλ γράφει το 0–2 και χαρίζει μια από τις πιο έντονες ευρωπαϊκές προκρίσεις στην ιστορία του συλλόγου. Στην άλλη πλευρά, ο Τάισον, ηγετική μορφή της Σαχτάρ εκείνης της εποχής, έχει ήδη αποχωρήσει στο 83’, λίγο πριν γραφτεί η μεγάλη ανατροπή.

Οκτώ χρόνια μετά, οι δύο τους συναντιούνται ξανά. Ο Άσπας, στα 38 του, εξακολουθεί να είναι το πρόσωπο–σύμβολο της Θέλτα∙ ο Τάισον, στα 37, συνεχίζει να παίζει κι αυτός μπάλα με τα ασπρόμαυρα του ΠΑΟΚ.

Η εικόνα της άφιξής του με την αποστολή του «Δικεφάλου» στο αεροδρόμιο της πόλης, να σταματά για να υπογράψει αυτόγραφα σε φιλάθλους, μοιάζει με φλας–μπακ. Ο Τάισον ξαναβρίσκεται σε έδαφος γνώριμο, αλλά αυτή τη φορά με άλλη φανέλα, με άλλη αποστολή.

Το σκηνικό δεν είναι η Ουκρανία∙ είναι το Βίγο, η έδρα της Θέλτα, κι εκεί οι ιστορίες τους ενώνονται ξανά, προσφέροντας στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ μια αύρα από το παρελθόν.