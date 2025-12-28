Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης στις σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (28/12).

Πλούσιο είναι το αθλητικό μενού μεταδόσεων για την τελευταία Κυριακή (28/12) του 2025, παρότι έχουμε... απουσία Stoiximan Superleague.

Η αρχή γίνεται στη 13:00, όπου για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, η Καρδίτσα φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2), ενώ στις 16:00 υπάρχει και η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση του Περιστερίου με τον Προμηθέα Πατρών (ΕΡΤ 2).

Στο ενδιάμεσο έχουμε ποδόσφαιρο, με τη Μίλαν να φιλοξενεί την Ελλάς Βερόνα (13:30, Cosmote Sport 1) και τη Γκαμπόν να παίζει με τη Μοζαμβίκη για το Κόπα Άφρικα (14:30, ΕΡΤ 3 Σπορτς).

Την ίδια ώρα (16:00) δράση υπάρχει σε Αγγλία και Ιταλία με το Σάντερλαντ - Λιντς (Novasports Premier League) και τη μάχη της πρωταθλήτριας Νάπολι στην έδρα της Κρεμονέζε (Cosmote Sport 1), ενώ στις 17:00 η Ισημερινή Γουϊνέα παίζει με το Σουδάν (ΕΡΤ 3 Σπορτς).

Ακολουθεί στις 18:30 το μίνι-Λονδρέζικο ντέρμπι της Κρίσταλ Πάλας με την Τότεναμ (Novasports Premier League) και στις 19:30 η Αλγερία παίζει με την Μπουρκίνα Φάσο (ΕΡΤ 2). Στις 20:00 ο Βαγγέλης Παυλίδης καλείται να βοηθήσει την Μπενφίκα να φύγει με το διπλό από το γήπεδο της Μπράγκα (Cosmote Sport 3) ενώ στις 21:45 υπάρχει το σπουδαίο ματς της Αταλάντα με την Ίντερ (Cosmote Sport 1).

Η βραδιά κλείνει με το Ακτή Ελεφαντοστού - Καμερούν (22:00, ΕΡΤ 2), τη... μαγεία του ΝΒΑ με το Οκλαχόμα - Φιλαδέλφεια Σίξερς (22:30, Cosmote Sport 4) και το πολύ κρίσιμο «ελληνικό» ντέρμπι της Σπόρτινγκ με τη Ρίο Άβε (22:30, Cosmote Sport 7).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας