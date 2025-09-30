Ο Χρήστος Κόντης έκανε κάλεσμα στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού για το ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League με την «τεσσάρα» επί της Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη και πλέον καλείται να κάνει το 2Χ2 στον ερχόμενο αγώνα με τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ (2/10, 22:00).

Ο Χρήστος Κόντης με video που ανέβηκε στα Social Media του Τριφυλλιού έκανε κάλεσμα στους φιλάθλους της ομάδας για να δώσουν το παρών στο Ολυμπιακό Στάδιο, ώστε να στηρίξουν τους παίκτες του για ακόμα ένα ευρωπαϊκό τρίποντο.

«Η δύναμη αυτής της ομάδας είστε εσείς. Στο πρώτο παιχνίδι δείξαμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Τώρα θέλουμε τη φωνή και την παρουσία σας για να συνεχίσουμε. Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο», αναφέρει ο προπονητής των Πράσινων.

Η σχετική ανάρτηση του Παναθηναϊκού

«Το μήνυμα του Coach είναι ξεκάθαρο: «Η δύναμη αυτής της ομάδας είστε εσείς.»

Ήρθε η ώρα να δώσουμε όλοι μαζί ώθηση στον Παναθηναϊκό για μια ακόμα ευρωπαϊκή νίκη στο ΟΑΚΑ!

Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα».