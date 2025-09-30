Συνεχίζει την προετοιμασία του εν όψει Γκόου Αχέντ Ίγκλς ο Παναθηναϊκός, με τον Ντέσερς να κάνει ατομικό και τον Πελίστρι να ακολουθεί θεραπεία.

Με πρωινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις του «Γ. Καλαφάτης» άρχισε την Τρίτη (30/9) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της Πέμπτης (2/10) απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ίγκλς, στο πλαίσιο της League Phase του Europa League. Οι «πράσινοι» μπαίνουν στην τελική ευθεία με στόχο να παρουσιαστούν έτοιμοι μπροστά στο κοινό τους και να κάνουν το αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις με rondo, τακτική προσέγγιση του αγώνα αλλά και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, ώστε να δοθεί έμφαση στην ταχύτητα σκέψης και την αποτελεσματικότητα στις κινήσεις.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά νέα, ο Σίριλ Ντέσερς συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Ντραγκόφσκι έβγαλε μέρος του προγράμματος, δείχνοντας πως βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επιστροφή του. Τέλος, ο Φακούντο Πελίστρι περιορίστηκε σε θεραπεία.