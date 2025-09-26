Βαθμολογία UEFA: Ο Παναθηναϊκός έδωσε μεγάλη ώθηση στην Ελλάδα!

Η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στην Ελβετία έδωσε σημαντική ώθηση στην Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μία μεγάλη νίκη στην Βέρνη επί της Γιουνγκ Μπόις με 4-1, δίνοντας έτσι 400 βαθμούς στην Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Έτσι, η χώρα μας παρέμεινε στην 11η θέση, έχοντας πλέον 38.312 βαθμούς.

Την ίδια ώρα, οι Νορβηγοί είδαν την Μπραν να χάνει από τη Λιλ στη Γαλλία και οι Τσέχοι την Βικτόρια Πλζεν να μένει στο ισόπαλο 1-1 με την Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 43.600 (3/5)

10. Τσεχία 40.700 ( 4/5)

11. Ελλάδα 38.312 (4/5)

12. Νορβηγία 36.987 (2/5)

13. Δανία 35.981 (2/4)

14. Πολωνία 35.875 (4/4)

15. Αυστρία 31.850 (3/5)