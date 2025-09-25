Γιούνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός: Χατ-τρικ ο Ζαρουρί και 1-4

Στο 69' ο Ζαρουρί βρήκε για τρίτη φορά δίχτυα στη Βέρνη, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-1 επί της Γιούνγκ Μπόις.

Η εκπληκτική εμφάνιση του Ζαρουρί στη Βέρνη συνοδεύτηκε με χατ-τρικ για τον 24χρονο Μαροκινό μεσοεπιθετικό στο επιβλητικό πέρασμα του Παναθηναϊκού από την έδρα της Γιούνγκ Μπόις.

Έχοντας σκοράρει δύο τέρματα από το πρώτο μέρος, στο 69' ο Ζαρουρί έκανε χατ-τρικ γράφοντας το 1-4 για τους «πράσινους».

Ο Τετέ πάσαρε στον Κώτσιρα, αυτός έβγαλε μια γλυκιά σέντρα από δεξιά και ο Ζαρουρί στην καρδιά της άμυνας με δεξί πλασεδάκι έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 1-4.

 

