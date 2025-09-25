Γιούνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός: Χατ-τρικ ο Ζαρουρί και 1-4
Η εκπληκτική εμφάνιση του Ζαρουρί στη Βέρνη συνοδεύτηκε με χατ-τρικ για τον 24χρονο Μαροκινό μεσοεπιθετικό στο επιβλητικό πέρασμα του Παναθηναϊκού από την έδρα της Γιούνγκ Μπόις.
Έχοντας σκοράρει δύο τέρματα από το πρώτο μέρος, στο 69' ο Ζαρουρί έκανε χατ-τρικ γράφοντας το 1-4 για τους «πράσινους».
Ο Τετέ πάσαρε στον Κώτσιρα, αυτός έβγαλε μια γλυκιά σέντρα από δεξιά και ο Ζαρουρί στην καρδιά της άμυνας με δεξί πλασεδάκι έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 1-4.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.