Νότιγχαμ Φόρεστ: «Κοκκίνισε» η Σεβίλλη, περισσότεροι από 3.500 φίλαθλοι στο πλευρό των Reds (vid)
Η επιστροφή της Νότιγχαμ Φόρεστ στις ευρωπαϊκές βραδιές είναι γεγονός! Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου φιλοξενείται απόψε (24/9, 22:00) στο «Λα Καρτούχα» από την Μπέτις για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Βραδιά ιστορικής σημασίας για τη Φόρεστ, 30 χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Για τον λόγο αυτό, χιλιάδες είναι οι οπαδοί των Reds που έκαναν το ταξίδι για να δώσουν το «παρών» στην πόλη, η οποία κινείται στους δικούς της ρυθμούς από το βράδυ της Τρίτης.
🔴 Invasión de aficionados del Nottingham Forest en Sevilla.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 24, 2025
🏴 Unos 3.500 ingleses han viajado para el partido de esta noche ante el Betis.
📹 @GonzaloTortosa pic.twitter.com/Zjj6XfTtTv
Συγκεκριμένα, πάνω από 3.500 φίλαθλοι της Φόρεστ βρίσκονται στη Σεβίλλη και «ζεσταίνονται» για την επικείμενη αναμέτρηση καταναλώνοντας μπόλικη μπύρα και τραγωδούντας για την ομάδα τους όπου κι αν σταθούν. Ο καλός καιρός ευνοεί την όλη ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι Άγγλοι φίλαθλοι που όπως φαίνεται από βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media το απολαμβάνουν και με το παραπάνω!
