Νις - Ρόμα: Αποφεύχθηκε ραντεβού... θανάτου μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων

Γλίτωσαν τα χειρότερα στην Γαλλία, αφού η αστυνομία πρόλαβε το βράδυ της Τρίτης (23/09) τους οπαδούς της Ρόμα και της Νις προτού συγκρουστούν.

Μία σημαντική επιτυχία πέτυχε η αστυνομία της Νίκαιας της Γαλλίας, αφού το βράδυ της Τρίτης (23/09), περίπου ένα 24ωρο πριν από τον αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για το Europa League (24/09-22:00).

Οι οπαδοί των δύο ομάδων φαίνεται πως είχαν δώσει ραντεβού... θανάτου ώστε να συμπλακούν μεταξύ τους. Όπως έγινε γνωστό από ανάρτηση λογαριασμού χούλιγκανς που ασχολείται με τα συμβάντα αυτά, 120-130 φίλαθλοι των Γάλλων και 70-80 από κείνους της Ρόμα προσπάθησαν να συναντηθούν έχοντας πάνω τους πολεμοφόδια.

Αυτό δεν κατέστη δυνατό, αφού η παρέμβαση της γαλλικής αστυνομίας ήταν καταλυτική, με την ίδια να προχωρά σε 102 συλλήψεις. Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν σιδερένιες ράβδοι και σιδερογροθιές.

     

