Νις - Ρόμα: Αποφεύχθηκε ραντεβού... θανάτου μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων
Μία σημαντική επιτυχία πέτυχε η αστυνομία της Νίκαιας της Γαλλίας, αφού το βράδυ της Τρίτης (23/09), περίπου ένα 24ωρο πριν από τον αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για το Europa League (24/09-22:00).
Οι οπαδοί των δύο ομάδων φαίνεται πως είχαν δώσει ραντεβού... θανάτου ώστε να συμπλακούν μεταξύ τους. Όπως έγινε γνωστό από ανάρτηση λογαριασμού χούλιγκανς που ασχολείται με τα συμβάντα αυτά, 120-130 φίλαθλοι των Γάλλων και 70-80 από κείνους της Ρόμα προσπάθησαν να συναντηθούν έχοντας πάνω τους πολεμοφόδια.
Αυτό δεν κατέστη δυνατό, αφού η παρέμβαση της γαλλικής αστυνομίας ήταν καταλυτική, με την ίδια να προχωρά σε 102 συλλήψεις. Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν σιδερένιες ράβδοι και σιδερογροθιές.
24.09.2025, Nice🇫🇷 - As Roma🇮🇹, city center Nice before match, mob 120-130 Nice looking for 70-80 Roma, Nice forced a police roadblock but no real contact with the Italians, click for more here: https://t.co/huOi9YrBah
FOLLOW NEW IG: https://t.co/nxIt71sbXp
All in one place.… pic.twitter.com/1UXpTAqXMX— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) September 23, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.