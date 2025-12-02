Νις: Οπαδοί έστησαν... καρτέρι στους παίκτες και τους επιτέθηκαν (vid)

Νις: Οπαδοί έστησαν... καρτέρι στους παίκτες και τους επιτέθηκαν (vid)

Άρτεμις Κλεφτάκη
nice_fans_attack

Ξεφεύγει η κατάσταση στη Νις, καθώς μερίδα φιλάθλων αποφασίζοντας να πάρει την κατάσταση στα χέρια της μετά την κακή αγωνιστική κατάσταση της ομάδας επιτέθηκε σε παίκτες.

Σοκαριστικές στιγμές έλαβαν χώρα στο προπονητικό κέντρο της Νις μετά τη νέα ήττα που γνώρισε ο σύλλογος την περασμένη Κυριακή (30/11). Το 3-1 από τη Λοριάν σηματοδότησε το έκτο σερί αρνητικό αποτέλεσμα για τη Νις σε όλες τις διοργανώσεις, προκαλώντας οργή στους φιλάθλους της ομάδας.

Οι οποίοι δεν δίστασαν να στραφούν εναντίον της ίδιας τους της ομάδας και δη των ποδοσφαιριστών. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα γαλλικά Μέσα, περίπου 400 οπαδοί της Νις περίμεναν την επιστροφή της αποστολής, από το παιχνίδι με την Λοριάν, στο προπονητικό κέντρο.

Μόλις το λεωφορείο έφτασε στην είσοδο των εγκαταστάσεων, εκείνοι έχοντας φράξει το πέρασμα όρμησαν στους παίκτες μόλις εκείνοι αποβιβάστηκαν από το όχημα! Δύο εξ αυτών, οι Μπογκά και Μοφί, βρέθηκαν στο επίκεντρο και δέχθηκαν μάλιστα σωματική επίθεση! Αμφότεροι, υποβάλλοντας μήνυση κατά αγνώστων για την επίθεση, έλαβαν πενθήμερη αναρρωτική άδεια, ενώ όπως αναφέρουν οι πηγές δεν επιθυμούν να εκπροσωπήσουν ξανά την ομάδα.

     

