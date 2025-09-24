Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Galacticos, ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, Ολυμπιακό και ΑΕΚ και στο Κύπελλο

Δείτε τις σημαντικές αναμετρήσεις στο πλούσιο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης (24/09).

Πολλές είναι οι επιλογές στο τηλεοπτικό πρόγραμμα για ακόμη μία Τετάρτη (24/09), αφού οι ποδοσφαιρόφιλοι έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε παιχνίδια ευρωπαϊκών διοργανώσεων, Κύπελλο Ελλάδος αλλά και πολλά ακόμη.

Πρώτη σημαντικός «σταθμός» στο σημερινό πρόγραμμα είναι η εκπομπή των «Galacticos» είναι η νέα αγαπημένη συνήθεια που έχετε στο Gazzetta, όπου καθημερινά 14:00-16:00 μαθαίνετε όλα τα σημαντικά νέα της επικαιρότητας των μεγάλων ελληνικών ομάδων και όχι μόνο, με τους Ψάρρα, Νικολακόπουλο, Αθανασίου και Τσακίρη.

Έπειτα ξεκινάνε τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδος για την 2η αγωνιστική της League Phase. Σ' αυτά ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν στην έδρα του Αστέρα Aktor στις 17:00 (Cosmote Sport 4) ενώ η «Ένωση» υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην «OPAP Arena» στις 19:00 (Cosmote Sport 3).

Το κορυφαίο παιχνίδι της ημέρας από άποψη ελληνικού ενδιαφέροντος είναι εκείνο του ΠΑΟΚ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 19:45 (Cosmote Sport 2) στην πρεμιέρα του «δικεφάλου του βορρά» στην League Phase του Europa League.

Τέλος, υπάρχουν και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά παιχνίδι του Europa League, αλλά Κύπελλο Ιταλίας, Λιγκ Καπ Αγγλίας και πρωτάθλημα Ισπανίας.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας