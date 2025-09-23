LIVE Streaming: Η συνέντευξη Τύπου του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με την Μακάμπι Τελ Αβίβ

Δείτε την συνέντευξη Τύπου του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, όπου θα μιλήσουν ο Ραζβάν Λουτσέσκου κι ένας εκπρόσωπος των παικτών.

Παρακολουθήστε ζωντανά την συνέντευξη Τύπου του ΠΑΟΚ για τον εντός έδρας αγώνα με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/09-19:45) για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Θα μιλήσουν ο προπονητής της ομάδας, Ραζβάν Λουτσέσκου κι ένας παίκτης.