Ο Παναθηναϊκός δήλωσε την ευρωπαϊκή του λίστα για τα οκτώ παιχνίδια της League Phase του Europa League.

Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις του League Phase του Europa League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλλιού αποτελείται από τους:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτα, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλο, Μπρέγκου, Φικάι.

Όσον αφορά τους ξένους εκτός έμειναν οι Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, Ντάνιελ Μαντσίνι,Τιν Γεντβάι και Μίλος Πάντοβιτς.