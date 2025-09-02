Παναθηναϊκός: Η ευρωπαϊκή λίστα για τη League Phase του Europa League
Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις του League Phase του Europa League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός.
Η ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλλιού αποτελείται από τους:
Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτα, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλο, Μπρέγκου, Φικάι.
Όσον αφορά τους ξένους εκτός έμειναν οι Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, Ντάνιελ Μαντσίνι,Τιν Γεντβάι και Μίλος Πάντοβιτς.
