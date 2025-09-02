Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού ενισχύθηκε στη γραμμή κρούσης, καθώς απέκτησε τον Μόρις Μαλόουν από την Αούστρια Βιέννης.

Η Στουμ Γκρατς δεν άρχισε ιδανικά τη σεζόν, αφού έμεινε εκτός Champions League. Αντίθετα, θα συνεχίσει στη League Phase του Europa League, εκεί όπου θα βρει απέναντί της τον Παναθηναϊκό (27/11 στην Αθήνα). Η Στουρμ συνέχισε τις προσπάθειες ενίσχυσής της και απέκτησε από την Αούστρια τον φορ, Μόρις Μαλόουν. Την περσινή σεζόν ο Γερμανός είχε πετύχει 12 γκολ και μοίρασε 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Φέτος, σε 10 παιχνίδια έχει 4 γκολ και μια ασίστ.