Παναθηναϊκός: Ενίσχυση στην επίθεση για Στουρμ Γκρατς!
Η Στουμ Γκρατς δεν άρχισε ιδανικά τη σεζόν, αφού έμεινε εκτός Champions League. Αντίθετα, θα συνεχίσει στη League Phase του Europa League, εκεί όπου θα βρει απέναντί της τον Παναθηναϊκό (27/11 στην Αθήνα). Η Στουρμ συνέχισε τις προσπάθειες ενίσχυσής της και απέκτησε από την Αούστρια τον φορ, Μόρις Μαλόουν. Την περσινή σεζόν ο Γερμανός είχε πετύχει 12 γκολ και μοίρασε 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Φέτος, σε 10 παιχνίδια έχει 4 γκολ και μια ασίστ.
