Φύσσας: «Ο κόσμος έχει μάθει να γεύεται τις επιτυχίες της Ευρώπης, όμορφες αναμνήσεις με Ρόμα»

Ο Τάκης Φύσσας μίλησε στο περιθώριο της σημερινής κλήρωσης του Παναθηναϊκού στο Europa League και αναφέρθηκε στον στόχο που πέτυχε η ομάδα και στο status που εκείνη έχει αρχίσει να δημιουργεί.

Ο Γ' Αντιπρόεδος και σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού και πρεσβευτής του Παναθηναϊκού, Τάκης Φύσσας βρέθηκε στην Νιόν της Ελβετίας για την κλήρωση της ομάδας στο League Phase του Europa League.

Ο θρύλος των «πρασίνων» εξήγησε πως η ομάδα πέτυχε τον στόχο της να βρεθεί στην κύρια φάση του Europa, το οποίο ήταν και το ζητούμενο ενώ ανέφερε πως έχει αρχίσει να δημιουργεί και πάλι το καινούργιο της status.

Πρόσθεσε πως όλοι ακολουθούν το πλάνο του προπονητή και της διοίκησης και πως οι παίκτες έχουν αντιληφθεί πλήρως το που βρίσκονται. Κλείνοντας ανέφερε ότι η κλήρωση με την Ρόμα φέρνει όμορφες αναμνήσεις.

Οι δηλώσεις του Τάκη Φύσσα για την κλήρωση

«Για εμάς, το ζητούμενο ήταν να βρεθούμε στη League Phase του Europa League. Η ομάδα πέτυχε το στόχο της.

Οι ποδοσφαιριστές έφεραν δύο προκρίσεις. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί θα αντιμετωπίσουμε πολλές και καλές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός ανέκαθεν βρισκόταν στα σαλόνια της Ευρώπης, η ομάδα έχει αρχίσει να δημιουργεί το καινούργιο της status.

Ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή και της διοίκησης. Οι ποδοσφαιριστές έχουν αντιληφθεί πού βρίσκονται. Ελπίζω αυτή να είναι η αρχή και να συνεχίσουμε όλη τη σεζόν με αυτούς τους ρυθμούς. Παιχνίδι με παιχνίδι, ταπεινά. Είμαστε όλοι μαζί και προσπαθούμε για το επόμενο βήμα.

Η Ρόμα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, όμως, ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να αντιμετωπίζει μεγάλες ομάδες. Οι αναμνήσεις κόντρα στη Ρόμα είναι όμορφες. Και οι άλλες ομάδες είναι σημαντικές.

Θα βγουν τα τεφτέρια προς το τέλος της League Phase. Θα δούμε το πρόγραμμα και πώς θα χωρέσει με τα υπόλοιπα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Ο κόσμος έχει μάθει να γεύεται επιτυχίες στην Ευρώπη»