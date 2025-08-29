Οι 8 ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στην League Phase του Europa League, μετά την σημερινή κλήρωση.

Τους 8 αντιπάλους του στην League Phase του Europa League, έμαθε το μεσημέρι της Παρασκευής, ο ΠΑΟΚ μετά την πρόκρισή του επί της Ριέκα με το επιβλητικό 4-0.

Η digital κλήρωση που έγινε στο Μονακό, έβγαλε απέναντι στον «δικέφαλο» τις παρακάτω ομάδες...

Λιλ (εκτός έδρας)

Ρεάλ Μπέτις (εντός έδρας)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός έδρας)

Λιόν (εκτός έδρας)

Γιουνγκ Μπόις (εντός έδρας)

Λουντογκόρετς (εκτός έδρας)

Μπραν (εντός έδρας)

Θέλτα (εκτός έδρας)

Θυμίζουμε οτι το πρόγραμμα με την σειρά των αγώνων, θα γίνει γνωστό την Κυριακή...