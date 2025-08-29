Οι 8 αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στην League Phase του Europa League!

Η κλήρωση του Europa League δημιούργησε έναν βατό δρόμο στον Παναθηναϊκό για την συνέχειά του στη συνέχεια της διοργάνωσης. Διαβάστε τους αντιπάλους του Τριφυλλιού.

Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε την Σαχτάρ, πέταξε έξω και την Σαμσουνσπόρ και επέστρεψε στη League phase του Europa League μετά την σεζόν 2023/2024.

Το Τριφύλλι μπήκε στη σημερινή κλήρωση στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας και θα κληθεί να αντιμετωπίσει τους εξής αντιπάλους, στοχεύοντας να εξασφαλίσει μια θέση για τις νοκ άουτ αναμετρήσεις της διοργάνωσης:

Από το πρώτο γκρουπ: Ρόμα, Φέγενορντ

Από το δεύτερο: Bικτόρια Πλζεν, Φερεντσβάρος

Από το τρίτο: Στούρμ Γκρατς, Γιούνγκ Μπόις

Από το τέταρτο: Γκο Αχέντ Ίνγκλις, Μάλμε

Εντός θα παίξει με: Ρόμα, Βικτόρια Πλζεν, Στούρμ Γκρατς, Γκο Αχέντ Ίνγκλις

Εκτός θα παίξει με: Φέγενορντ, Φερεντσβάρος, Γιούνγκ Μπόις, Μάλμε