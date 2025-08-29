Δείτε αναλυτικά τις ώρες διεξαγωγής και το κανάλι μετάδοσης των ευρωπαϊκών κληρώσεων για τις ελληνικές ομάδες, που ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.

Το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον την Παρασκευή (29/8) στρέφεται και πάλι στις ελληνικές ομάδες, καθώς στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί στο Μονακό η κλήρωση της League Phase του Europa League και του Conference League, με ζωντανή μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Ο Παναθηναϊκός, που πήρε το «εισιτήριο» μετά τη νίκη του επί της Σαμσουνσπόρ, θα μάθει τους αντιπάλους του στο Europa League, όπως και ο ΠΑΟΚ, που μετά τον θρίαμβο με 5-0 επί της Ριέκα εξασφάλισε την παρουσία του στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Στην ευρωπαϊκή σκηνή επιστρέφει δυναμικά και η ΑΕΚ, που με δύο γκολ απέναντι στην Άντερλεχτ έγραψε ιστορία στην «OPAP Arena», «σφραγίζοντας» την πρώτη της συμμετοχή στη League Phase του Conference League.

Από το σημερινό πρόγραμμα του Eurobasket ξεχωρίζει η αναμέτρηση μεταξύ του φαβορί της διοργάνωσης, τη Σερβία, με την Πορτογαλία που μεταδίδεται από το Nova Sports Start.

Στα διεθνή, η Λέτσε φιλοξενείται από τη Μίλαν, με την ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι να προσπαθεί να ανακάμψει μετά το... χαστούκι από την Κρεμονέζε (1-2). Το ματς μεταδίδεται ζωντανά από την Cosmote Sport 3.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας: