Οι δύο περυσινές φιναλίστ του Roland Garros, Αρίνα Σαμπαλένκα και Κόκο Γκοφ ξεκίνησαν νικηφόρα το φετινό χωμάτινο Grand Slam της σεζόν. Η Λευκορωσίδα επικράτησε της Τζέσικα Μπούζας Μανέιρο, ενώ η Αμερικανίδα της Τέιλορ Τάουνσεντ.

Στο ματς που προηγήθηκε και άνοιξε το πρόγραμμα στο Philippe Chatrier, η Αρίνα Σαμπαλένκα έπαιξε κόντρα στην Τζέσικα Μπούζας Μανέιρο νικώντας τη με 6-4, 6-2.

Μία αναμέτρηση, στην οποία η Νο.1 του κόσμου ξεκίνησε λίγο νωθρά αλλά όταν βρήκε ρυθμό δεν χρειάστηκε πολύ ώρα για να βάλει τέλος στην υπόθεση νίκη. Επόμενη αντίπαλος της θα είναι η Έλσα Ζακεμό, η οποία επικράτησε με 6-3, 6-4 της Λίντα Φρουχβίρτοβα στον πρώτο γύρο.

Λίγο αργότερα, η κάτοχος του τίτλου Κόκο Γκοφ έκανε ένα ματς δύο προσώπων απέναντι στην συμπατριώτισσά της, Τέιλορ Τάουνσεντ. Η Νο.4 του κόσμου επικράτησε με 6-4, 6-0 και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο όπου θ' αντιμετωπίσει την Μαγιάρ Αμπντελαζίζ, η οποία πήρε τη νίκη με 7-5, 6-4 επί της Ντάλμα Γκάλφι.