Βραδιά των... φαβορί στο Europa League, με μεγάθη όπως οι Μπράγκα, Μίντιλαντ, Γιούνγκ Μπόις, Στεάουα Βουκουρεστίου και Λουντογκόρετς να προκρίνονται στην τελική φάση.

Στο ματς που έριξε την αυλαία στην προκριματική φάση του Europa League, η Μπράγκα έκανε το καθήκον της επί των Λίνκολντ Ρεντ Ιμπς, επιβλήθηκε με 5-0 και με συνολικό σκορ 8-1 προκρίθηκε στο League Phase. Τρία γκολ στο πρώτο μέρος για τους Πορτογάλους με υπογραφές των Καρβάλιο και ντοπιέτα του Μαρτίνεθ. Βιδιγάλ και Βίκτορ έδωσαν ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις θριάμβου στο τελικό σκορ. Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να πετύχουν το γκολ της τιμής με τον Γκόμεζ στο 89΄. Σε ματσάρα για γερά νεύρα στην Ελβετία η Γιουνγκ Μπόις επιβλήθηκε με 3-2 επί της Σλόβαν Μπρατισλάβας του Κυριάκου Σαββίδη που έμεινε στον πάγκο και πέρασε στην τελική φάση. Ο Γκίγκοβιτς με δυο γκολ αναδείχθηκε ο μεγάλος πρωταγωνιστής πίσω από την πρόκριση των γηπεδούχων.

Στη League Phase του Europa League η Μίντιλαντ, η οποία ζευγάρωσε τις νίκες της κόντρα στην Κουόπιο. Μετά το 4-0 του πρώτου αγώνα, οι Δανοί επικράτησαν και στη Φινλανδία της Κουόπιο (2-0). Ο Λιότονεν άφησε στο 38' την Κουόπιο με δέκα παίκτες, με την Μίντιλαντ να παίρνει τον έλεγχο και να σκοράρει δυο φορές σε τρία λεπτά. Ο Ζούνιορ στο 51' με πέναλτι άνοιξε το σκορ και στο 54' ο Σίμσιρ διαμόρφωσε το 2-0. Η Μάλμε πέρασε στο ρελαντί το εμπόδιο της Όλομουτς με δυο εύκολες νίκες. Μετά το 3-0 στη Σουηδία, ήρθε και το 2-0 μέσα στην Τσεχία. Ο Γκούντιονσεν στο 62' πέτυχε το 1-0 και στις καθυστερήσεις ο Εκόνγκ διαμόρφωσε το 2-0.

Η Στεάουα πήρε μεγάλη πρόκριση για τη League Phase, μετά το 3-0 επί της Αμπερντίν στο Βουκουρέστι. Το 2-2 της πρώτης αναμέτρησης άφηνε ανοιχτούς λογαριασμούς, ωστόσο στη Ρουμανία οι γηπεδούχοι έκαναν ό,τι ήθελαν. Η αποβολή του Γένσεν έκανε πιο εύκολα τα πράγματα για τη Στεάουα. Στις καθυστερήσεις ο Ολάρου με πέναλτι πέτυχε το 1-0, ο Σουτ στο 52' σημείωσε το 2-0 και ο Ολάρου στο 59' διαμόρφωσε το 3-0.

Στη League Phase και η Ουτρέχτη. Οι Ολλανδοί αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 με τη Ζρίνσκι, αλλά με προίκα το 2-0 στην Βοσνία πήραν αυτό που ήθελαν. Στη Βουλγαρία η Λουντογκόρετς έφερε τούμπα το ζευγάρι απέναντι στην Σκεντίγια, η οποία είχε αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης με το 2-1 στη Βόρεια Μακεδονία. Οι Βούλγαροι ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα στο 90λεπτο και με το τελικό 4-1 στην παράταση πήραν την πρόκριση.

Στη τελική φάση του Europa League προκρίθηκε και η Μακάμπι Τελ Αβίβ, παρά την ήττα με 1-0 από τη Ντιναμό Κιέβου. Με «κληρονομιά» το 3-1 του πρώτου αγώνα, οι Ισραηλινοί δεν πληγώθηκαν από το γκολ Γκερέρο στο 5΄και σφράγισαν το εισιτήριο. Άνετη πρόκριση πανηγύρισε η Λεχ Πόζναν που επικράτησε 2-1 στο Βέλγιο επί της Γκενκ και πήρε το εισιτήριο με συνολικό σκορ 5-1.

Αναλυτικά τα αποψινά αποτελέσματα

CuPS - Μίντιλαντ 0-2

Όλομους - Μάλμε 0-2

Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός 0-0

Λουντογκόρετς - Σκεντίτσα 4-1

ΠΑΟΚ - Ριέκα 5-0

Ντινάμο Κιέβου - Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-0

Γκενκ - Λεχ Πόζναν 1-2

Ουτρέχτη - Ζρίνσκι 0-0

Γιούνγκ Μπόις - Σλόβαν Μπρατισλάβας 3-2

Στεάουα Βουκουρεστίου - Αμπρεντίν 3-0

Μπράγκα - Λίνκολν Ρεντ Λιμπς 5-1

*Με bold χρώμα οι ομάδες που προκρίθηκαν στη League Phase του Europa League