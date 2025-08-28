Π.Α.Ο.Κ.: Ο νικητής! Έτσι απλά…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου έζησε άλλη μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά του ΠΑΟΚ και γράφει γι αυτή τη νοοτροπία του νικητή που οδηγεί τον Δικέφαλο σε πολλά μεγάλα και κρίσιμα παιχνίδια του.

ΠΑΟΚ! Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου σε ένα μεγάλο-κρίσιμο ματς. Τι περιμένατε; Έτσι απλά και ΠΑΟΚτσήδικα ο Δικέφαλος θριάμβευσε και πάλι σε διπλή αναμέτρηση απέναντι σε Κροάτες… Τι έχουν τραβήξει αυτοί οι φουκαράδες;

Μία συνήθεια που αρχίζει και έχει πλάκα! Έξι είχε φάει η Λοκομοτίβα. Πέντε η… μεγάλη Ντινάμο, πολλά η Χάιντουκ και άλλα πέντε η Ριέκα που έχει αποκλειστεί και με άλλο τρόπο μέσα στην έδρα της. Τι ωραία! Τι βραδιά! Τι θέαμα, τι κόσμος, τι Τούμπα.

Εκεί και ο Ιβάν Σαββίδης με τον Γιώργο να αποθεώνονται από το εκστασιασμένο πλήθος που ένιωσε περήφανο για την ομάδα του και σε αυτό το δύσκολο καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ θα είναι εκεί και πάλι! Σε μία σπουδαία διοργάνωση, με έναν άκρως εντυπωσιακό τρόπο και μία ισοπεδωτική εμφάνιση απέναντι στους… άμοιρους πρωταθλητές Κροατίας. Δεν κατάλαβαν κι αυτοί τι τους χτύπησε!

Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Ο νικητής. Τι πάει να πει… ανέτοιμος; Και τι έγινε που δεν έπαιζε καλά μέχρι τώρα; Ήμασταν τόσο σίγουροι ότι στον τελικό, εκεί που δεν θα υπήρχε αύριο, ο Δικέφαλος θα έβρισκε τον όποιο τρόπο να περάσει. Το έκανε βέβαια με μεγάλη εμφάνιση, το πέτυχε γονατίζοντας τους πρωταθλητές Κροατίας που είναι απόλυτα βέβαιο ότι χάρηκαν όταν ο Ισπανός διαιτητής σφύριξε ακριβώς στο 90΄ και δεν άφησε ούτε λεπτό παραπάνω, για να μην δεχθούν και άλλα τέρματα.

Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ Ο ΠΑΟΚ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

Σιγά-σιγά… Μεθοδικά. Με τον τρόπο του Ρουμάνου προπονηταρά που πρώτα σε κερδίζει στο μυαλό και μετά στο γήπεδο. Έδειξε στους αντιπάλους με το ποδόσφαιρο που έπαιξε ότι όσο και να θέλουν δεν μπορούν. Ούτε την μπάλα να κρατήσουν, ούτε να δημιουργήσουν, ούτε να αμυνθούν, ούτε τα λάθη να αποφύγουν.

Τους ισοφάρισε στο 12΄ με τον ίδιο τρόπο! «Στημένο» είχε φάει εκεί, στημένο τους έβαλε με τον Μεϊτέ! Το ζήσαμε κι αυτό! Ε… Από εκεί καταλάβαμε τι θα γίνει. Ο μικρός μάγος ανέλαβε μετά να βάλει ακόμη πιο γερές βάσεις. Ο υπερπαίκτης Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε το 2-0 και έστειλε μήνυμα σε όλους για το ποιος θα προκριθεί.

Αρχές δευτέρου ημιχρόνου ο Ντέλιας έστρωσε, ο Τσάλοφ σκόραρε και εκεί πλέον όλα είχαν τελειώσει. Ο Δικέφαλος ήταν αποφασισμένος όμως να μην σταματήσει. Να μην χαριστεί. Να προσφέρει θέαμα στον κόσμο του και να δώσει χαρά στον πρόεδρό του που ήταν εκεί να δει την ομάδα του να σφραγίζει άλλη μία ευρωπαϊκή πορεία.

Αλλά… Τι είδαμε στο 77΄; Τι έκανε ο φορ του ΠΑΟΚ: Και όμως… Υπάρχουν φορ με ατομική ενέργεια! Το είχαμε ξεχάσει. Ο Γιακουμάκης έκανε το μαγικό πίβοτ με την ντρίμπλα πάνω από το κεφάλι για να εκτελέσει μαγικά. Μοναδικό τέρμα, στο αποκορύφωμα του ΠΑΟΚτσίδικου θριάμβου. Ο Πέλκας τελείωσε με την… παλάμη που έγραψε σε ακόμη ένα μεγάλο βράδυ της Τούμπας.

Ο ΠΑΟΚ θα είναι εκεί και πάλι! Το καλοκαίρι τελειώνει καλά, ο ΠΑΟΚ ανανέωσε το ρόστερ του, δένεται και πλέον πάει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, παίζοντας και μεγάλα ευρωπαϊκά ματς. Πέρσι δεν τα κατάφερε πολύ καλά. Φέτος ξέρει. Έχει πάθει και μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση. Το πρωτάθλημα ήταν, είναι και θα είναι ο πιο μεγάλος στόχος. Αυτός είναι! Μαζί πρέπει να σταθεί και να κάνει πορεία στην Ευρώπη. Μπορεί. Ήρεμα. Ψύχραιμα. Με όλο το ρόστερ του που πρέπει οι υπεύθυνοι να κάνουν ό τι είναι δυνατόν για να το βελτιώσουν κι άλλο. Περισσότερη ποιότητα σε όλες τις γραμμές. Και στα 100 του χρόνια ο ΠΑΟΚ με αυτή την αύρα που έφερε η μεταγραφή του Ζαφείρη, μπορεί και πρέπει να μεγαλουργήσει.