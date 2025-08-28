Π.Α.Ο.Κ.: Ο νικητής! Έτσι απλά…
ΠΑΟΚ! Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου σε ένα μεγάλο-κρίσιμο ματς. Τι περιμένατε; Έτσι απλά και ΠΑΟΚτσήδικα ο Δικέφαλος θριάμβευσε και πάλι σε διπλή αναμέτρηση απέναντι σε Κροάτες… Τι έχουν τραβήξει αυτοί οι φουκαράδες;
Μία συνήθεια που αρχίζει και έχει πλάκα! Έξι είχε φάει η Λοκομοτίβα. Πέντε η… μεγάλη Ντινάμο, πολλά η Χάιντουκ και άλλα πέντε η Ριέκα που έχει αποκλειστεί και με άλλο τρόπο μέσα στην έδρα της. Τι ωραία! Τι βραδιά! Τι θέαμα, τι κόσμος, τι Τούμπα.
Εκεί και ο Ιβάν Σαββίδης με τον Γιώργο να αποθεώνονται από το εκστασιασμένο πλήθος που ένιωσε περήφανο για την ομάδα του και σε αυτό το δύσκολο καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ θα είναι εκεί και πάλι! Σε μία σπουδαία διοργάνωση, με έναν άκρως εντυπωσιακό τρόπο και μία ισοπεδωτική εμφάνιση απέναντι στους… άμοιρους πρωταθλητές Κροατίας. Δεν κατάλαβαν κι αυτοί τι τους χτύπησε!
Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Ο νικητής. Τι πάει να πει… ανέτοιμος; Και τι έγινε που δεν έπαιζε καλά μέχρι τώρα; Ήμασταν τόσο σίγουροι ότι στον τελικό, εκεί που δεν θα υπήρχε αύριο, ο Δικέφαλος θα έβρισκε τον όποιο τρόπο να περάσει. Το έκανε βέβαια με μεγάλη εμφάνιση, το πέτυχε γονατίζοντας τους πρωταθλητές Κροατίας που είναι απόλυτα βέβαιο ότι χάρηκαν όταν ο Ισπανός διαιτητής σφύριξε ακριβώς στο 90΄ και δεν άφησε ούτε λεπτό παραπάνω, για να μην δεχθούν και άλλα τέρματα.
Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ Ο ΠΑΟΚ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ
Σιγά-σιγά… Μεθοδικά. Με τον τρόπο του Ρουμάνου προπονηταρά που πρώτα σε κερδίζει στο μυαλό και μετά στο γήπεδο. Έδειξε στους αντιπάλους με το ποδόσφαιρο που έπαιξε ότι όσο και να θέλουν δεν μπορούν. Ούτε την μπάλα να κρατήσουν, ούτε να δημιουργήσουν, ούτε να αμυνθούν, ούτε τα λάθη να αποφύγουν.
Τους ισοφάρισε στο 12΄ με τον ίδιο τρόπο! «Στημένο» είχε φάει εκεί, στημένο τους έβαλε με τον Μεϊτέ! Το ζήσαμε κι αυτό! Ε… Από εκεί καταλάβαμε τι θα γίνει. Ο μικρός μάγος ανέλαβε μετά να βάλει ακόμη πιο γερές βάσεις. Ο υπερπαίκτης Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε το 2-0 και έστειλε μήνυμα σε όλους για το ποιος θα προκριθεί.
Αρχές δευτέρου ημιχρόνου ο Ντέλιας έστρωσε, ο Τσάλοφ σκόραρε και εκεί πλέον όλα είχαν τελειώσει. Ο Δικέφαλος ήταν αποφασισμένος όμως να μην σταματήσει. Να μην χαριστεί. Να προσφέρει θέαμα στον κόσμο του και να δώσει χαρά στον πρόεδρό του που ήταν εκεί να δει την ομάδα του να σφραγίζει άλλη μία ευρωπαϊκή πορεία.
Αλλά… Τι είδαμε στο 77΄; Τι έκανε ο φορ του ΠΑΟΚ: Και όμως… Υπάρχουν φορ με ατομική ενέργεια! Το είχαμε ξεχάσει. Ο Γιακουμάκης έκανε το μαγικό πίβοτ με την ντρίμπλα πάνω από το κεφάλι για να εκτελέσει μαγικά. Μοναδικό τέρμα, στο αποκορύφωμα του ΠΑΟΚτσίδικου θριάμβου. Ο Πέλκας τελείωσε με την… παλάμη που έγραψε σε ακόμη ένα μεγάλο βράδυ της Τούμπας.
Ο ΠΑΟΚ θα είναι εκεί και πάλι! Το καλοκαίρι τελειώνει καλά, ο ΠΑΟΚ ανανέωσε το ρόστερ του, δένεται και πλέον πάει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, παίζοντας και μεγάλα ευρωπαϊκά ματς. Πέρσι δεν τα κατάφερε πολύ καλά. Φέτος ξέρει. Έχει πάθει και μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση. Το πρωτάθλημα ήταν, είναι και θα είναι ο πιο μεγάλος στόχος. Αυτός είναι! Μαζί πρέπει να σταθεί και να κάνει πορεία στην Ευρώπη. Μπορεί. Ήρεμα. Ψύχραιμα. Με όλο το ρόστερ του που πρέπει οι υπεύθυνοι να κάνουν ό τι είναι δυνατόν για να το βελτιώσουν κι άλλο. Περισσότερη ποιότητα σε όλες τις γραμμές. Και στα 100 του χρόνια ο ΠΑΟΚ με αυτή την αύρα που έφερε η μεταγραφή του Ζαφείρη, μπορεί και πρέπει να μεγαλουργήσει.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
Πρέπει να ήταν με μία μπάλα στα χέρια (οποιουδήποτε μεγέθους και χρώματος) από τότε που περπάτησε…
Αγαπάει το ποδόσφαιρο, λατρεύει το μπάσκετ το οποίο έπαιξε (όχι με μεγάλη επιτυχία…) γι’ αρκετά χρόνια στον ιστορικό ΒΑΟ, βλέπει βόλεϊ, του αρέσει το χάντμπολ, μπορεί να βλέπει με τις ώρες στίβο, καταδύσεις, ιππασία, σκοποβολή, χόκει επί χόρτου, αλλά και στον πάγο! Παρακολουθεί και πάλη, και άρση βαρών, φυσικά και πινγκ πονγκ και τέννις και … και... και...
Στο γήπεδο πήγε πρώτη φορά το 1983 σε αγώνα ΠΑΟΚ-Απόλλων Αθηνών. Μεγάλη και ωραία εμπειρία. Από το δημοτικό κρατούσε σημειώσεις, στατιστικά, πρόγραμμα αγώνων, είχε αρχείο και έκανε διάφορες αναλύσεις- συγκρίσεις.
Όλα τα άλλα ήρθαν φυσιολογικά…
Από τα 17 του το 1994, ξεκίνησε να ασχολείται με την δημοσιογραφία στην Αθλητική Μακεδονίας Θράκης, όπου τα πρώτα βήματα έγιναν από τις χαμηλές κατηγορίες του μπάσκετ. Φοβερές οι χρονιές που έκανε το ρεπορτάζ και του αγαπημένου του ΒΑΟ, σε Α2 και Α1!
Ακολούθησαν πολλά άλλα Μέσα στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, εμπειρίες σε εφημερίες, ραδιόφωνα, τηλεόραση, φυσικά και στο διαδικτυο. Τα τελευταία 15 χρόνια είναι πιο κοντά στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ.